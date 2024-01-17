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Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

Укомплектованность больниц и поликлиник врачами в регионе составляет 87,6%

Дефицит врачей в Ростовской области составляет почти 12%

17 января 2024, 18:55
Фото: Midjourney
Укомплектованность больниц и поликлиник врачами в регионе составляет 87,6%
Укомплектованность больниц и поликлиник врачами в регионе составляет 87,6%, сообщил Минздрав Ростовской области.

Минздрав привел статистику нехватки медиков в регионе. Выяснилось, что укомплектованность врачами в больницах области оценивается в 87,6%. Таким образом, дефицит кадров превышает 12%.

При этом еще больше регионе не хватает медиков среднего звена. Их дефицит составляет 14,5%.

Стало известно, каких врачей не хватает в Ростовской области
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Минздрав заявил, что всячески занимается привлечением медиков в больницы и поликлиники региона. Например, для специалистов действуют субсидии на улучшение жилищных условий, увеличены квоты целевых мест для поступления в РостГМУ и введена ипотека под 1% годовых для отличников-выпускников медуниверситета.

Ранее эксперты объяснили, почему в Ростовской области остро не хватает врачей.

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