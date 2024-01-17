Дефицит врачей в Ростовской области составляет почти 12%

Минздрав заявил, что всячески занимается привлечением медиков в больницы и поликлиники региона. Например, для специалистов действуют субсидии на улучшение жилищных условий, увеличены квоты целевых мест для поступления в РостГМУ и введена ипотека под 1% годовых для отличников-выпускников медуниверситета.