Дефицит врачей в Ростовской области составляет почти 12%

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Минздрав привел статистику нехватки медиков в регионе. Выяснилось, что укомплектованность врачами в больницах области оценивается в 87,6%. Таким образом, дефицит кадров превышает 12%.
При этом еще больше регионе не хватает медиков среднего звена. Их дефицит составляет 14,5%.
Минздрав заявил, что всячески занимается привлечением медиков в больницы и поликлиники региона. Например, для специалистов действуют субсидии на улучшение жилищных условий, увеличены квоты целевых мест для поступления в РостГМУ и введена ипотека под 1% годовых для отличников-выпускников медуниверситета.
Ранее эксперты объяснили, почему в Ростовской области остро не хватает врачей.