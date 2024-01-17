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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Диетолог Жаровская: Избегайте копченого и перетапливаемого сала

17 января 2024, 14:35
Врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала о возможных негативных свойствах сала.

Она отметила, что сало содержит арахидоновую кислоту, которая полезна для клеточных мембран, особенно печени. Однако, если сало выращивается на гормонах и антибиотиках, оно может быть вредным для здоровья. Врач советует выбирать фермерское сало от надежных производителей, пишут «Известия».

Жаровская также предупреждает о вреде копченого сала и использовании замороженного или перетапливаемого сала. Если сало подвергается длительной экспозиции на воздухе, тепловой обработке, размораживанию и замораживанию, жир в нем окисляется и становится опасным для здоровья.

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