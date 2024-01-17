Диетолог Жаровская: Избегайте копченого и перетапливаемого сала

Она отметила, что сало содержит арахидоновую кислоту, которая полезна для клеточных мембран, особенно печени. Однако, если сало выращивается на гормонах и антибиотиках, оно может быть вредным для здоровья. Врач советует выбирать фермерское сало от надежных производителей, пишут «Известия».