«Долбили по гайке на кране с кислотой»: рабочие рассказали о взрыве в Шахтах

«Вначале был небольшой огонек, потом пошел уже газ. Мы начали тушить пламя огнетушителями, но газ и кислота начали разливаться сильнее, было проблематично дышать. Я стал выходить, когда раздался взрыв, из-за которого вылетели дверь и ворота», — рассказал собеседник изданию.