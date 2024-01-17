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«Долбили по гайке на кране с кислотой»: рабочие рассказали о взрыве в Шахтах

«Долбили по гайке на кране с кислотой»: рабочие рассказали о взрыве в Шахтах

17 января 2024, 12:54
Фото: 1MI
«Долбили по гайке на кране с кислотой»: рабочие рассказали о взрыве в Шахтах

Работник назвал причину взрыва на заводе в Шахтах 17 января

Перед взрывом на заводе в Шахтах сотрудники якобы били по гайке на кране, в котором находится кислота, сообщает «Газета.ру».

Сотрудник предприятия рассказал изданию, что рабочие хотели отремонтировать кран с кислотой и били по нему. В результате якобы слетел вентиль и полилась кислота, что якобы спровоцировало пожар.

«Вначале был небольшой огонек, потом пошел уже газ. Мы начали тушить пламя огнетушителями, но газ и кислота начали разливаться сильнее, было проблематично дышать. Я стал выходить, когда раздался взрыв, из-за которого вылетели дверь и ворота», — рассказал собеседник изданию.

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Он добавил, что одного рабочего, дескать, придавило крышей.

Напомним, что 17 января на «Шахтинском полиэфирном заводе»
начался пожар, оказавшийся последствием взрыва. Огонь удалось ликвидировать на площади 360 квадратных метров.

На данный момент известно о 10 пострадавших.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Шахты#Взрыв#Ремонт#Завод#Рабочие#Происшествия
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