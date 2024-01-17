«Долбили по гайке на кране с кислотой»: рабочие рассказали о взрыве в Шахтах

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Сотрудник предприятия рассказал изданию, что рабочие хотели отремонтировать кран с кислотой и били по нему. В результате якобы слетел вентиль и полилась кислота, что якобы спровоцировало пожар.
«Вначале был небольшой огонек, потом пошел уже газ. Мы начали тушить пламя огнетушителями, но газ и кислота начали разливаться сильнее, было проблематично дышать. Я стал выходить, когда раздался взрыв, из-за которого вылетели дверь и ворота», — рассказал собеседник изданию.
Он добавил, что одного рабочего, дескать, придавило крышей.
Напомним, что 17 января на «Шахтинском полиэфирном заводе»
начался пожар, оказавшийся последствием взрыва. Огонь удалось ликвидировать на площади 360 квадратных метров.
На данный момент известно о 10 пострадавших.