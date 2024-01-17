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Published Сегодня, 09:27

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Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе

Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе

17 января 2024, 09:27
Фото: 1MI
Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе
В Шахтах в пожаре на полиэфирном заводе пострадали два человека, об этом объявил глава администрации города Андрей Горцевской.

Напомним, в среду, 17 января, жители города Шахты стали жаловаться на мощный взрыв, который услышали около 11.00 мск в районе местного полиэфирного завода. Позднее стало известно, что ШПЗ загорелся, к месту происшествия направили всех доступных пожарных.

Позднее глава администрации города Шахты Андрей Горцевской объявил, что на предприятии зафиксировали мощный хлопок. За час площадь пожара увеличилась до одной тысячи квадратных метров.

Стали известны подробности пожара на полиэфирном заводе в Шахтах
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По словам Горцевского, в результате инцидента пострадали два человека — мужчина и женщина. Сейчас их доставили в ГБСМП Шахт с травмами, их состояние оценили как стабильное.

«Очаг пожара локализован, идет проливка», — добавил Андрей Горцевской, который сейчас находится на месте событий.

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