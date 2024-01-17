Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Напомним, в среду, 17 января, жители города Шахты стали жаловаться на мощный взрыв, который услышали около 11.00 мск в районе местного полиэфирного завода. Позднее стало известно, что ШПЗ загорелся, к месту происшествия направили всех доступных пожарных.
Позднее глава администрации города Шахты Андрей Горцевской объявил, что на предприятии зафиксировали мощный хлопок. За час площадь пожара увеличилась до одной тысячи квадратных метров.
По словам Горцевского, в результате инцидента пострадали два человека — мужчина и женщина. Сейчас их доставили в ГБСМП Шахт с травмами, их состояние оценили как стабильное.
«Очаг пожара локализован, идет проливка», — добавил Андрей Горцевской, который сейчас находится на месте событий.