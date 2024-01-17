Экс-начальника колонии в Ростовской области осудили за растрату в 9 млн рублей

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Бывшего начальника исправительной колонии в Новочеркасске Алексия Родина и его зама Максима Горелова осудили по делу о растрате и злоупотреблении полномочиями.
Преступление они совершили в 2021 году. Известно, что сумма растраты составила девять миллионов рублей.
Фигурантов дела признали виновными. Родин отправится в колонию на пять лет, а Горелов — на четыре с половиной года. Также Родина обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей.
Ранее другого замначальника местной колонии Александра Бурлачко собирались осудить за растрату в почти три миллиона рублей.