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Published Сегодня, 15:11

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Экс-начальника колонии в Ростовской области осудили за растрату в 9 млн рублей

Экс-начальника колонии в Ростовской области осудили за растрату в 9 млн рублей

17 января 2024, 15:11
Фото: 1MI
Экс-начальника колонии в Ростовской области осудили за растрату в 9 млн рублей
Экс-начальник колонии сам отправился отбывать срок по делу о растрате, рассказали в управлении ФСБ Ростовской области.

Бывшего начальника исправительной колонии в Новочеркасске Алексия Родина и его зама Максима Горелова осудили по делу о растрате и злоупотреблении полномочиями.

Преступление они совершили в 2021 году. Известно, что сумма растраты составила девять миллионов рублей.

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Фигурантов дела признали виновными. Родин отправится в колонию на пять лет, а Горелов — на четыре с половиной года. Также Родина обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Ранее другого замначальника местной колонии Александра Бурлачко собирались осудить за растрату в почти три миллиона рублей.

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