Эксперт: Ситуация на Украине уже не зависит от Зеленского

Эксперт отметил два фактора, которые будут определять дальнейшее развитие событий в конфликте на Украине. Первый фактор — выборы в США, которые определят отношения США с Европой и Украиной. Второй фактор — действия российской армии. Коновалов считает, что именно эти два фактора будут играть решающую роль, в то время как Киев и Европа уже не играют значительной роли в этом вопросе.