Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Updated Сегодня, 13:53
Он также подчеркнул желание видеть на мероприятии страны из «глобального Юга», включая Китай, поскольку Пекин играет значительную роль в мире.
Однако эксперт Иван Коновалов отнесся к заявлениям Зеленского скептически. В интервью RuNews24.Ru он заявил, что президент Украины стремится привлечь максимальное количество стран. Однако Китай имеет четкую позицию по этому поводу и не будет поддерживать инициативы Зеленского. Его инициативы, по мнению эксперта, смешны для всех стран глобального Юга. Коновалов также заявил, что объективные наблюдатели игнорируют любые инициативы нацистского режима в Киеве.
Эксперт отметил два фактора, которые будут определять дальнейшее развитие событий в конфликте на Украине. Первый фактор — выборы в США, которые определят отношения США с Европой и Украиной. Второй фактор — действия российской армии. Коновалов считает, что именно эти два фактора будут играть решающую роль, в то время как Киев и Европа уже не играют значительной роли в этом вопросе.