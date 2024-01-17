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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Епархию заставили вернуть здание театра кукол в Ростове в госсобственность

Епархию заставили вернуть здание театра кукол в Ростове в госсобственность

17 января 2024, 13:46
Фото: donland.ru
Епархию заставили вернуть здание театра кукол в Ростове в госсобственность
Здание театра кукол вернули в собственность Ростовской области, поделились в правительстве региона.

Здание театра кукол в переулке вернули в государственную собственность. Скандал вокруг здания не утихал в течение десяти лет.

Дело в том, что в 2013 году ростовская епархия потребовала передать здание театра в свою собственность. На этом месте ранее находился храм. После рассмотрения заявления Минимуществом «было рекомендовано» передать здание в собственность епархии.

Однако этот факт вызвал протест среди местных жителей, так как сам театр должен был переехать на территорию старого аэропорта.

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С тех пор чиновники прорабатывали оптимальный вариант разрешения ситуации. В итоге здание театра кукол и участок под ним решили обменять на два здания рядом с Соборной площадью в Ростове. После этого епархия согласилась отказаться от прав собственности на здание театра.

Между тем ранее власти региона заявляли, что рядом со старым аэропортом все равно может быть построен филиал театра кукол.

Ранее семьи бойцов СВО возмутились из-за платных сорокоустов в Ростове.

До этого сообщалось, что в Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея .

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