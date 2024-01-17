Епархию заставили вернуть здание театра кукол в Ростове в госсобственность

С тех пор чиновники прорабатывали оптимальный вариант разрешения ситуации. В итоге здание театра кукол и участок под ним решили обменять на два здания рядом с Соборной площадью в Ростове. После этого епархия согласилась отказаться от прав собственности на здание театра.