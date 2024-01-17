Губернатор Голубев назвал причины пробок и ЧС на М-4 «Дон» в Ростовской области

Во вторник, 16 января, на внеочередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили ситуацию на М-4 «Дон» в Ростовской области, в частности причины ЧС и работу экстренных служб во время снегопада 8–9 января. Тогда водителям пришлось стоять в многокилометровой пробке несколько часов, из-за чего у них начал заканчиваться бензин. Тогда из-за ремонта трассы и сложных метеоусловий на дороге возникли огромные пробки, легковые автомобили и фуры были заблокированы на М-4, а пробки растянулись на участке дороги от 933-го по 1024-й километры трассы.