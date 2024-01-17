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Губернатор Голубев назвал причины пробок и ЧС на М-4 «Дон» в Ростовской области

Губернатор Голубев назвал причины пробок и ЧС на М-4 «Дон» в Ростовской области

17 января 2024, 08:35
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев назвал причины пробок и ЧС на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области назвали причины многокилометровых пробок на М-4 «Дон», об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

Во вторник, 16 января, на внеочередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили ситуацию на М-4 «Дон» в Ростовской области, в частности причины ЧС и работу экстренных служб во время снегопада 8–9 января. Тогда водителям пришлось стоять в многокилометровой пробке несколько часов, из-за чего у них начал заканчиваться бензин. Тогда из-за ремонта трассы и сложных метеоусловий на дороге возникли огромные пробки, легковые автомобили и фуры были заблокированы на М-4, а пробки растянулись на участке дороги от 933-го по 1024-й километры трассы.

По словам властей, причиной пробок и ДТП на М-4 стала поздняя реакция на штормовое предупреждение МЧС и некачественная работа дорожных компаний.

По словам губернатора Голубева, пробки и ЧС на М-4 «Дон» уже имеют системный характер. Виной тому медленный ремонт дорожного полотна и недостатки работ, которые сохраняются даже после рассмотрения их комиссией.

По словам губернатора Голубева, пробки и ЧС на М-4 «Дон» уже имеют системный характерПо словам губернатора Голубева, пробки и ЧС на М-4 «Дон» уже имеют системный характер
По словам губернатора Голубева, пробки и ЧС на М-4 «Дон» уже имеют системный характер
Фото: donland.ru
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По словам руководителей госкомпании «Российские автомобильные дороги», на М-4 «Дон» действительно образовалась сильная ямочность, причина этого — долгое отсутствие ремонта, а также эксплуатация дороги в режиме перегрузки при высокой интенсивности движения.

Кроме того, губернатор Голубев обратил внимание на некачественный ремонт дорожного полотна на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Кроме того, губернатор Голубев обратил внимание на некачественный ремонт дорожного полотна на М-4 «Дон» в Ростовской области.Кроме того, губернатор Голубев обратил внимание на некачественный ремонт дорожного полотна на М-4 «Дон» в Ростовской области.
Кроме того, губернатор Голубев обратил внимание на некачественный ремонт дорожного полотна на М-4 «Дон» в Ростовской области.
Фото: donland.ru

«Его хватило меньше чем на год. Почему? В чем дело? В материалах, в технологиях?[…] Тем более что и в благоприятный период на дороге километровые пробки. Главная причина — состояние дороги. Нарушение правил автомобилистами, большегрузами — это уже второе», — заметил Василий Голубев, поручив сотрудникам ГИБДД усилить контроль за нарушениями водителей грузовиков, а главам муниципалитетов и Минтрансу разработать алгоритмы помощи автомобилистам во время ЧС.

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