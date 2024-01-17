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Губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах

Губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах

17 января 2024, 09:35
Фото: Александр / Яндекс.Карты
Губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах
В Шахтах не подтвердилась информация о причастности беспилотников к взрыву на заводе, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что информация о взрыве и пожаре на «Шахтинском полиэфирном заводе» поступила утром в среду, 17 января. Ранения получили два человека, которым оказывают помощь.

В данный момент проводятся работы по локализации пожара. На месте находятся представители МЧС, которые используют спецтехнику.

Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе
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«Теперь специалистам предстоит выяснить все обстоятельства. Информация о дронах не подтверждается. Военные заявили, что система ПВО в это время не срабатывала», — прокомментировал губернатор.

Добавим, что площадь пожара превысила 360 квадратных метров. Огонь тушат по повышенному рангу.

Ранее местные жители заявили о громком звуке взрыва, который было слышно в различных частях города.

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