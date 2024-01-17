Губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Он рассказал, что информация о взрыве и пожаре на «Шахтинском полиэфирном заводе» поступила утром в среду, 17 января. Ранения получили два человека, которым оказывают помощь.
В данный момент проводятся работы по локализации пожара. На месте находятся представители МЧС, которые используют спецтехнику.
«Теперь специалистам предстоит выяснить все обстоятельства. Информация о дронах не подтверждается. Военные заявили, что система ПВО в это время не срабатывала», — прокомментировал губернатор.
Добавим, что площадь пожара превысила 360 квадратных метров. Огонь тушат по повышенному рангу.
Ранее местные жители заявили о громком звуке взрыва, который было слышно в различных частях города.