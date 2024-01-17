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Губернатор Голубев подтвердил взрыв на заводе в Шахтах 17 января

Губернатор Голубев подтвердил взрыв на заводе в Шахтах 17 января

17 января 2024, 09:46
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев подтвердил взрыв на заводе в Шахтах 17 января
В Ростовской области причиной пожара на заводе в Шахтах стал взрыв, об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

В среду, 17 января, в Шахтах жители сообщили, что услышали звуки взрыва в районе Гидропровода. Позднее в пресс-службе МЧС по Ростовской области объявили, что на территории Шахтинского полиэфирного завода произошел пожар.

Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что получил информацию о взрыве и пожаре на заводе около 11.30 мск, и хотя жертв происшествия нет, пострадали два человека: мужчина заработал ожоги, а женщина сломала ногу.

Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе
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Губернатор Голубев подтвердил взрыв на заводе в Шахтах 17 января
Видео: Телеграм / КВУ Шахты

По словам губернатора, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией последствий взрыва и пожара. В работах задействовали семь единиц спецтехники, также машины энергетической и газовой службы, вызвали скорую помощь.

«В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается», — сказано в сообщении губернатора. Военные добавили, что системы ПВО во время взрыва на территории региона не работали.

«Главное, чтобы люди живы были», «Хорошо, что никто не погиб», — прокомментировали сообщение обеспокоенные дончане, которые волнуются за рабочих, что находились на территории завода во время взрыва.

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