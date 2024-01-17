Губернатор Голубев подтвердил взрыв на заводе в Шахтах 17 января

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В среду, 17 января, в Шахтах жители сообщили, что услышали звуки взрыва в районе Гидропровода. Позднее в пресс-службе МЧС по Ростовской области объявили, что на территории Шахтинского полиэфирного завода произошел пожар.
Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что получил информацию о взрыве и пожаре на заводе около 11.30 мск, и хотя жертв происшествия нет, пострадали два человека: мужчина заработал ожоги, а женщина сломала ногу.
По словам губернатора, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией последствий взрыва и пожара. В работах задействовали семь единиц спецтехники, также машины энергетической и газовой службы, вызвали скорую помощь.
«В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается», — сказано в сообщении губернатора. Военные добавили, что системы ПВО во время взрыва на территории региона не работали.
«Главное, чтобы люди живы были», «Хорошо, что никто не погиб», — прокомментировали сообщение обеспокоенные дончане, которые волнуются за рабочих, что находились на территории завода во время взрыва.