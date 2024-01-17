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Губернатор назвал состояние 9 пострадавших при взрыве на заводе в Шахтах

Губернатор назвал состояние 9 пострадавших при взрыве на заводе в Шахтах

17 января 2024, 10:37
Фото: 1MI
Губернатор назвал состояние 9 пострадавших при взрыве на заводе в Шахтах
В Ростовской области пострадали девять человек во время взрыва и пожара на территории предприятия в Шахтах, сообщил губернатор Василий Голубев.

На «Шахтинском полиэфирном заводе» удалось ликвидировать разгоревшийся на площади 360 квадратных метров пожар. Вначале на предприятии прогремел взрыв, после чего и началось возгорание.

Всего пострадали девять человек, одному оказана медпомощь на месте, еще три человека — с ожогами, а пятеро — с травмами различной степени. По словам главы региона, в город выехали представители регионального Минздрава.

В Сети появилось видео момента взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе
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Что стало причиной пожара, пока остается загадкой, но губернатор опроверг возможность причастности к этому беспилотников. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.

Добавим, что во время пожара никто не погиб.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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