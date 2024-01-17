Губернатор назвал состояние 9 пострадавших при взрыве на заводе в Шахтах

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
На «Шахтинском полиэфирном заводе» удалось ликвидировать разгоревшийся на площади 360 квадратных метров пожар. Вначале на предприятии прогремел взрыв, после чего и началось возгорание.
Всего пострадали девять человек, одному оказана медпомощь на месте, еще три человека — с ожогами, а пятеро — с травмами различной степени. По словам главы региона, в город выехали представители регионального Минздрава.
Что стало причиной пожара, пока остается загадкой, но губернатор опроверг возможность причастности к этому беспилотников. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.
Добавим, что во время пожара никто не погиб.