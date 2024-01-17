«Хватило меньше, чем на год»: Голубев разнес «Автодор» за плохой ремонт М-4 «Дон»

Напомним, пробки на М-4 действительно стали частым явлением. При этом на трассе практически постоянно идут ремонтные работы. Пробки же часто образуются во время дождей и снегопадов. В часы непогоды заторы могут растянуться на десятки километров. Во время морозов из-за пробок вдоль трассы устанавливают пункт обогрева для водителей. Водители жалуются и на ямы, из-за которых страдают машины, а также часто образуются ДТП.