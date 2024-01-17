«Хватило меньше, чем на год»: Голубев разнес «Автодор» за плохой ремонт М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В правительстве региона в очередной раз подняли вопрос плохого ремонта трассы М-4 «Дон». Затяжные ремонтные работы и многочисленные ямы регулярно становятся причинами ДТП и многокилометровых пробок.
Губернатор Василий Голубев заявил, что проблема уже имеет «системный характер». Он обвинил «Автодор» в медлительности во время ремонтов. Также он призвал компанию внимательней относиться к качеству работ.
Сами дорожники в оправдание заявили, что интенсивность движения на М-4 увеличилась. Через трассу проходит множество большегрузов, которые также становятся причинам ям и аварий.
Однако Голубев парировал, что даже проделанного ямочного ремонта едва хватает на год.
«Его хватило меньше чем на год. Почему? В чем дело? В материалах, в технологиях? Хочу увидеть ваши точные планы по наведению порядка на трассе», — заключил губернатор.
Напомним, пробки на М-4 действительно стали частым явлением. При этом на трассе практически постоянно идут ремонтные работы. Пробки же часто образуются во время дождей и снегопадов. В часы непогоды заторы могут растянуться на десятки километров. Во время морозов из-за пробок вдоль трассы устанавливают пункт обогрева для водителей. Водители жалуются и на ямы, из-за которых страдают машины, а также часто образуются ДТП.
Ранее ростовчанам рассказали, куда жаловаться на ямы на дорогах .