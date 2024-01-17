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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

«Хватило меньше, чем на год»: Голубев разнес «Автодор» за плохой ремонт М-4 «Дон»

«Хватило меньше, чем на год»: Голубев разнес «Автодор» за плохой ремонт М-4 «Дон»

17 января 2024, 13:36
Фото: donland.ru
«Хватило меньше, чем на год»: Голубев разнес «Автодор» за плохой ремонт М-4 «Дон»

Голубев разнес «Автодор» за некачественный ремонт М-4 «Дон» в Ростовской области

Губернатор Ростовской области раскритиковал «Автодор» за некачественный ремонт дорожного полотна на М-4 «Дон», рассказала пресс-служба правительства региона.

В правительстве региона в очередной раз подняли вопрос плохого ремонта трассы М-4 «Дон». Затяжные ремонтные работы и многочисленные ямы регулярно становятся причинами ДТП и многокилометровых пробок.

Губернатор Василий Голубев заявил, что проблема уже имеет «системный характер». Он обвинил «Автодор» в медлительности во время ремонтов. Также он призвал компанию внимательней относиться к качеству работ.

Сами дорожники в оправдание заявили, что интенсивность движения на М-4 увеличилась. Через трассу проходит множество большегрузов, которые также становятся причинам ям и аварий.

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Сами дорожники в оправдание заявили, что интенсивность движения на М-4 увеличилась. Через трассу проходит множество большегрузов, которые также становятся причинам ям и аварий.Сами дорожники в оправдание заявили, что интенсивность движения на М-4 увеличилась. Через трассу проходит множество большегрузов, которые также становятся причинам ям и аварий.
Сами дорожники в оправдание заявили, что интенсивность движения на М-4 увеличилась. Через трассу проходит множество большегрузов, которые также становятся причинам ям и аварий.
Фото: donland.ru

Однако Голубев парировал, что даже проделанного ямочного ремонта едва хватает на год.

«Его хватило меньше чем на год. Почему? В чем дело? В материалах, в технологиях? Хочу увидеть ваши точные планы по наведению порядка на трассе», — заключил губернатор.

Напомним, пробки на М-4 действительно стали частым явлением. При этом на трассе практически постоянно идут ремонтные работы. Пробки же часто образуются во время дождей и снегопадов. В часы непогоды заторы могут растянуться на десятки километров. Во время морозов из-за пробок вдоль трассы устанавливают пункт обогрева для водителей. Водители жалуются и на ямы, из-за которых страдают машины, а также часто образуются ДТП.

Ранее ростовчанам рассказали, куда жаловаться на ямы на дорогах .

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