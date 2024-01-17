Концерт группы «Несчастный случай» все-таки отменили в Ростове

Запланированный на 22 января концерт группы «Несчастный случай» отменили в Ростове. Площадка, где должна была выступать группа Алексея Кортнева, ресторан Pinot Noir подтвердил эту информацию «АиФ — Ростов-на-Дону», однако причин отмены мероприятия там не назвали. Билеты там предложили обменять на выступления других артистов.