Концерт группы «Несчастный случай» все-таки отменили в Ростове

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Запланированный на 22 января концерт группы «Несчастный случай» отменили в Ростове. Площадка, где должна была выступать группа Алексея Кортнева, ресторан Pinot Noir подтвердил эту информацию «АиФ — Ростов-на-Дону», однако причин отмены мероприятия там не назвали. Билеты там предложили обменять на выступления других артистов.
В социальных сетях самой группы информация об этом никак не комментировалась.
Напомним, концерт «Несчастного случая» в Ростове потребовали отменить сразу несколько общественников. Они вспомнили, что солист Алексей Кортнев выступил с осуждением боевых действий на Украине.