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Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Выступление группы «Несчастный случай» отменили в ресторане Pinot Noir

Концерт группы «Несчастный случай» все-таки отменили в Ростове

17 января 2024, 16:16
Фото: ВКонтакте «Несчастный случай»
Выступление группы «Несчастный случай» отменили в ресторане Pinot Noir
Выступление солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева отменили в ресторане Pinot Noir, об этом СМИ рассказали в самом заведении.

Запланированный на 22 января концерт группы «Несчастный случай» отменили в Ростове. Площадка, где должна была выступать группа Алексея Кортнева, ресторан Pinot Noir подтвердил эту информацию «АиФ — Ростов-на-Дону», однако причин отмены мероприятия там не назвали. Билеты там предложили обменять на выступления других артистов.

В Ростове-на-Дону потребовали отменить концерт солиста группы «Несчастный случай»
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В социальных сетях самой группы информация об этом никак не комментировалась.

Напомним, концерт «Несчастного случая» в Ростове потребовали отменить сразу несколько общественников. Они вспомнили, что солист Алексей Кортнев выступил с осуждением боевых действий на Украине.

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