Культурно-деловой парк «Мельник» отроют в Ростове весной

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В Ростове заканчивается строительство культурно-делового парка Moller («Мельник»). Он будет располагаться в бывшей промзоне недалеко от набережной.
Известно, что в парке предусмотрели две зоны — летнюю и зимнюю. Первая представляет собой саму парковую зону площадью в примерно один гектар. Зимнюю же часть расположили в здании бывшего элеватора. Он будет находиться на территории парка. Площадь здания превышает одну тысячу квадратных метров.
Хоть парк и будет частным, вход в него сделают свободным. Калинич ранее рассказывал, что в парке планируют организовывать ярмарки, шоу и пикники. В самом здании элеватора хотят открыть музей дизайна и галерею современного искусства.