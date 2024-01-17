Культурно-деловой парк «Мельник» отроют в Ростове весной

Известно, что в парке предусмотрели две зоны — летнюю и зимнюю. Первая представляет собой саму парковую зону площадью в примерно один гектар. Зимнюю же часть расположили в здании бывшего элеватора. Он будет находиться на территории парка. Площадь здания превышает одну тысячу квадратных метров.