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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Культурно-деловой парк «Мельник» отроют в Ростове уже этой весной

Культурно-деловой парк «Мельник» отроют в Ростове весной

17 января 2024, 14:09
Фото: Личный архив Вадима Калинича
Культурно-деловой парк «Мельник» отроют в Ростове уже этой весной
В мае в центре Ростова в тестовом режиме заработает парк «Мельник», рассказал руководитель проекта Вадим Калинич «РБК Ростов».

В Ростове заканчивается строительство культурно-делового парка Moller («Мельник»). Он будет располагаться в бывшей промзоне недалеко от набережной.

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Известно, что в парке предусмотрели две зоны — летнюю и зимнюю. Первая представляет собой саму парковую зону площадью в примерно один гектар. Зимнюю же часть расположили в здании бывшего элеватора. Он будет находиться на территории парка. Площадь здания превышает одну тысячу квадратных метров.

Хоть парк и будет частным, вход в него сделают свободным. Калинич ранее рассказывал, что в парке планируют организовывать ярмарки, шоу и пикники. В самом здании элеватора хотят открыть музей дизайна и галерею современного искусства.

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