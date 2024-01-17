Медик рассказала, как подготовиться к обряду купания на Крещение в Ростове

«Они были в неописуемом восторге от этой традиции. Первый раз мы ходили в закрытую купальню на мосту. Выстояли огромную очередь. Не скрою, мне тогда было очень страшно. Но после того, как я окунулась в воду, ощущения „горения“ кожи оказались просто восхитительными. Да и в целом мне очень понравилось состояние. С тех пор я и каждый год купаюсь на Крещение», — рассказывает Светлана.