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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Эксперт рассказала, как подготовиться к обряду купания на Крещение в Ростове

Медик рассказала, как подготовиться к обряду купания на Крещение в Ростове

17 января 2024, 08:36
Фото: 1MI
Эксперт рассказала, как подготовиться к обряду купания на Крещение в Ростове
Ростовчанка Светлана в прошлом — медик, проходит традиционный обряд купания на Крещение в Ростове уже порядка десяти лет. Она рассказала RostovGazeta, что ей дает купание на Крещение, как и зачем к нему следует подготовиться, и кому лучше воздержаться от погружения в крещенскую воду.

Ощущения «горения»

В пятницу, 19 января в наступившем 2024 году, православные верующие ростовчане отметят праздник Крещения Господня, или Богоявления. Традиционно, в этот день жители Ростова пройдут обряд купания.

Ростовчанка Светлана вспоминает, что первый раз отважилась искупаться на Крещение по совету своих друзей — глубоко верующих людей.

«Они были в неописуемом восторге от этой традиции. Первый раз мы ходили в закрытую купальню на мосту. Выстояли огромную очередь. Не скрою, мне тогда было очень страшно. Но после того, как я окунулась в воду, ощущения „горения“ кожи оказались просто восхитительными. Да и в целом мне очень понравилось состояние. С тех пор я и каждый год купаюсь на Крещение», — рассказывает Светлана.

Жительница Ростова рассказывает, что позже стала ежегодно ходить в Ботанический сад. По ее словам, там, после реконструкции, открыли источник Святого Серафима Саровского. И он — освящен.

Собеседница добавляет, что зимы в Ростове не особо холодные. Поэтому самой максимальной температурой воздуха, при которой ей довелось окунаться в купель, было минус десять градусов.

Жительница Ростова рассказывает, что позже стала ежегодно ходить в Ботанический сад. По ее словам, там, после реконструкции, открыли источник Святого Серафима Саровского. И он — освящен.Жительница Ростова рассказывает, что позже стала ежегодно ходить в Ботанический сад. По ее словам, там, после реконструкции, открыли источник Святого Серафима Саровского. И он — освящен.
Жительница Ростова рассказывает, что позже стала ежегодно ходить в Ботанический сад. По ее словам, там, после реконструкции, открыли источник Святого Серафима Саровского. И он — освящен.
Фото: Елена Павлова/видеоблог
​Святой источник открыли после реконструкции в Ботаническом саду Ростова
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Холодно ли купаться на Крещение в Ростове

Ростовчанка разъясняет, что окунаться в ростовскую купель в январе совсем не холодно. Ведь вода в купели, по ее словам, теплая, плюс 10-11 градусов.

«Пока находишься в воде, чувствуешь себя комфортно. Но вот раздеваться и одеваться — прохладно. Поэтому когда выскакиваешь из крещенской водички, сразу надо вытираться и накидывать на себя что-то теплое. Не натягивать на тело сложные вещи типа брюк и свитеров — так можно замерзнуть, а именно накидывать. Такие вещи, конечно же, нужно приносить с собой из дома», — отмечает Светлана.

Холодно ли купаться на Крещение в РостовеХолодно ли купаться на Крещение в Ростове
Холодно ли купаться на Крещение в Ростове
Фото: 1MI
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Как подготовиться к купанию на Крещение

Прежде всего, эксперт рекомендует взять с собой на купание большое махровое полотенце. Им можно будет насухо обтереться после выхода из купели. Обязательно — теплую вещь, которую можно быстро накинуть. В идеале, это должен быть длинный махровый халат.

«Можно взять с собой растирку, чтобы натереть тело. Не будет лишним и термос с горячим чаем — он поможет хорошо согреться изнутри», — говорит собеседница.

Если человек планирует первый раз окунуться в купели, собеседница рекомендует за две недели до этого начать подготовку дома.

«Подготовка заключается в обливании холодной водой из душа. Но обливаться холодной водой следует не сразу. Сперва нужно начать с теплой, комфортной воды, делая ее с каждым днем холоднее и холоднее. Также, можно сперва обливать плечи, потом добавить руки, ноги, а потом уже все тело. Главное, приучать организм к холодной воде постепенно. И если дома от обливания не последует никаких негативных явлений, тогда уже можно уверенно пробовать первый заход купания на Крещение», — рекомендует бывший медик.

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Эксперт добавляет, что и купаться в купели на Крещение не обязательно сразу с головой. Например, в первый раз достаточно войти по колено.Эксперт добавляет, что и купаться в купели на Крещение не обязательно сразу с головой. Например, в первый раз достаточно войти по колено.
Эксперт добавляет, что и купаться в купели на Крещение не обязательно сразу с головой. Например, в первый раз достаточно войти по колено.
Фото: 1MI

Эксперт добавляет, что и купаться в купели на Крещение не обязательно сразу с головой. Например, в первый раз достаточно войти по колено.

«Оборудованные купальни в Ростове, в основном, не глубокие. В них можно как сразу погрузиться в воду, так и спуститься по ступенькам. Как раз те, кто пробует купание впервые, чаще всего заходят по ступенькам. Я нередко наблюдала, как из опасений, в первый раз люди заходили в купель по колено, но, побрызгав себя целиком», — констатирует жительница Ростова.

Собеседница уверена, что обряд купания на Крещение в Ростове абсолютно безопасен, при условии, если к этому подойти со всей долей ответственности.

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Кому от купания на Крещение лучше воздержаться в Ростове

Светлана предупреждает, что купаться на Крещение должны только здоровые люди. Если поднялась температура, появился насморк или кашель, от соблюдения обряда лучше воздержаться.

«Хотя подобные случаи я наблюдала. Люди целенаправленно приходили окунуться в крещенской воде, рассчитывая на излечение от болезни. Но это в корне не правильно, и делать этого нельзя. Ведь по сути, купание в январе — это шок для организма. И такой шок может быть полезен только здоровым и подготовленным людям», — говорит ростовчанка.

Также, из-за серьезных перепадов температуры, по словам собеседницы, купание на Крещение может представлять опасность для ростовчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие существуют правила безопасного купания на Крещение в Ростове.

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