Медик рассказала, как подготовиться к обряду купания на Крещение в Ростове

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В пятницу, 19 января в наступившем 2024 году, православные верующие ростовчане отметят праздник Крещения Господня, или Богоявления. Традиционно, в этот день жители Ростова пройдут обряд купания.
Ростовчанка Светлана вспоминает, что первый раз отважилась искупаться на Крещение по совету своих друзей — глубоко верующих людей.
«Они были в неописуемом восторге от этой традиции. Первый раз мы ходили в закрытую купальню на мосту. Выстояли огромную очередь. Не скрою, мне тогда было очень страшно. Но после того, как я окунулась в воду, ощущения „горения“ кожи оказались просто восхитительными. Да и в целом мне очень понравилось состояние. С тех пор я и каждый год купаюсь на Крещение», — рассказывает Светлана.
Жительница Ростова рассказывает, что позже стала ежегодно ходить в Ботанический сад. По ее словам, там, после реконструкции, открыли источник Святого Серафима Саровского. И он — освящен.
Собеседница добавляет, что зимы в Ростове не особо холодные. Поэтому самой максимальной температурой воздуха, при которой ей довелось окунаться в купель, было минус десять градусов.
Ростовчанка разъясняет, что окунаться в ростовскую купель в январе совсем не холодно. Ведь вода в купели, по ее словам, теплая, плюс 10-11 градусов.
«Пока находишься в воде, чувствуешь себя комфортно. Но вот раздеваться и одеваться — прохладно. Поэтому когда выскакиваешь из крещенской водички, сразу надо вытираться и накидывать на себя что-то теплое. Не натягивать на тело сложные вещи типа брюк и свитеров — так можно замерзнуть, а именно накидывать. Такие вещи, конечно же, нужно приносить с собой из дома», — отмечает Светлана.
Прежде всего, эксперт рекомендует взять с собой на купание большое махровое полотенце. Им можно будет насухо обтереться после выхода из купели. Обязательно — теплую вещь, которую можно быстро накинуть. В идеале, это должен быть длинный махровый халат.
«Можно взять с собой растирку, чтобы натереть тело. Не будет лишним и термос с горячим чаем — он поможет хорошо согреться изнутри», — говорит собеседница.
Если человек планирует первый раз окунуться в купели, собеседница рекомендует за две недели до этого начать подготовку дома.
«Подготовка заключается в обливании холодной водой из душа. Но обливаться холодной водой следует не сразу. Сперва нужно начать с теплой, комфортной воды, делая ее с каждым днем холоднее и холоднее. Также, можно сперва обливать плечи, потом добавить руки, ноги, а потом уже все тело. Главное, приучать организм к холодной воде постепенно. И если дома от обливания не последует никаких негативных явлений, тогда уже можно уверенно пробовать первый заход купания на Крещение», — рекомендует бывший медик.
Эксперт добавляет, что и купаться в купели на Крещение не обязательно сразу с головой. Например, в первый раз достаточно войти по колено.
«Оборудованные купальни в Ростове, в основном, не глубокие. В них можно как сразу погрузиться в воду, так и спуститься по ступенькам. Как раз те, кто пробует купание впервые, чаще всего заходят по ступенькам. Я нередко наблюдала, как из опасений, в первый раз люди заходили в купель по колено, но, побрызгав себя целиком», — констатирует жительница Ростова.
Собеседница уверена, что обряд купания на Крещение в Ростове абсолютно безопасен, при условии, если к этому подойти со всей долей ответственности.
Светлана предупреждает, что купаться на Крещение должны только здоровые люди. Если поднялась температура, появился насморк или кашель, от соблюдения обряда лучше воздержаться.
«Хотя подобные случаи я наблюдала. Люди целенаправленно приходили окунуться в крещенской воде, рассчитывая на излечение от болезни. Но это в корне не правильно, и делать этого нельзя. Ведь по сути, купание в январе — это шок для организма. И такой шок может быть полезен только здоровым и подготовленным людям», — говорит ростовчанка.
Также, из-за серьезных перепадов температуры, по словам собеседницы, купание на Крещение может представлять опасность для ростовчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие существуют правила безопасного купания на Крещение в Ростове.