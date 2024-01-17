На Дону взрыв на заводе покалечил людей, а губернатора опять разозлили пробки на М-4

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В правительстве региона сообщили, что здание театра кукол на Университетском в Ростове вернулось в собственность государства. Решение принято после многолетних споров и обсуждений с ростовской епархией.
Дело в том, что еще в 2013 году епархия вспомнила, что на месте театра кукол ранее находился храм, и потребовала отдать здание и участок в свою собственность. Минимущество, рассмотрев претензии епархии, согласилось передать здание в собственность РПЦ.
Однако это решение не понравилось местным жителям. Театр кукол власти решили переместить на территорию старого аэропорта.
В течение десяти лет чиновники в контакте с епархией, администрацией театра и общественностью прорабатывали оптимальный вариант разрешения ситуации. В итоге здание театра кукол и участок под ним решили обменять на два здания рядом с Соборной площадью в Ростове. Епархия согласилась с этим предложением и отказалась от прав собственности на здание театра.
В правительстве Ростовской области обсудили ситуацию с ремонтом М-4 «Дон». На трассе постоянно образуются пробки, а водители жалуются на огромные опасные ямы.
Губернатор Василий Голубев заявил, что заторы на М-4 «Дон» уже носят системный характер. Причиной этого он назвал медленные ремонтные работы на трассе, а также их плохое качество. Ямы сохраняются на дороге даже после окончания работ. А самого ремонта едва хватает на год.
Сами дорожники в оправдание заявили, что интенсивность движения на М-4 увеличилась. Через трассу проходит множество большегрузов, которые также становятся причинам ям и аварий.
Голубев призвал «Автодор» подготовить «точные планы по наведению порядка на трассе», а также внимательней относиться к ремонту и более оперативно реагировать на последствия непогоды на М-4.
Сегодня утром крупный пожар вспыхнул на Шахтинском полиэфирном заводе. Он стал последствием взрыва в производственных помещениях завода. Пожар удалось ликвидировать на площади 360 квадратных метров.
Губернатор Василий Голубев опроверг, что взрыв мог произойти по причине удара БПЛА. Он заверил, что система ПВО в Шахтах сегодня не работала.
Погибших в результате инцидента удалось избежать. Известно, что ранения получили 10 человек. Шестерых их них доставили в больницу. У троих из них ожоги, еще трое получили различные травмы. Остальным оказали помощь в травмпункте БСМП Шахт, их отпустили домой.
Известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. СМИ со ссылкой на сотрудников завода писали, что причиной взрыва и пожара могло стать неисправное оборудование. Рабочие якобы отремонтировали ребойлер и запустили в работу, но через некоторое время он взорвался из-за избытка давления. Официально это версия не подтверждалась.