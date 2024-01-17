На Дону взрыв на заводе покалечил людей, а губернатора опять разозлили пробки на М-4

В течение десяти лет чиновники в контакте с епархией, администрацией театра и общественностью прорабатывали оптимальный вариант разрешения ситуации. В итоге здание театра кукол и участок под ним решили обменять на два здания рядом с Соборной площадью в Ростове. Епархия согласилась с этим предложением и отказалась от прав собственности на здание театра.