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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:57

Осужденный глава администрации Азова может покинуть свой пост

Осужденный глава администрации Азова может покинуть свой пост

17 января 2024, 04:45
Фото: 1MI
На внеплановом заседании Думы Азова глава администрации города Владимир Ращупкин может объявить о своей отставке, сообщает «Блокнот Ростов».

Напомним, что Ращупкина приговорили к 3,5 годам заключения условно и вынесли запрет на работу в органах власти на два года. Его обвиняли в превышении полномочий, причиной для этого стали судебные тяжбы о махинациях с землей.

Но глава города не согласился с таким решением и обжаловал приговор. По информации издания, в апелляции он остался в силе.

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«Теперь на заседании городской Думы в среду, 17 января, Ращупкин должен заявить о своем уходе. По другому поступить нельзя, так как это требование законодательства», — уточнило издание, но официальной информации об этом не появлялось.

Отмечается, что уголовное дело в отношении него возбудили еще в 2020 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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