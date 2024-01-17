Осужденный глава администрации Азова может покинуть свой пост

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:57
Напомним, что Ращупкина приговорили к 3,5 годам заключения условно и вынесли запрет на работу в органах власти на два года. Его обвиняли в превышении полномочий, причиной для этого стали судебные тяжбы о махинациях с землей.
Но глава города не согласился с таким решением и обжаловал приговор. По информации издания, в апелляции он остался в силе.
«Теперь на заседании городской Думы в среду, 17 января, Ращупкин должен заявить о своем уходе. По другому поступить нельзя, так как это требование законодательства», — уточнило издание, но официальной информации об этом не появлялось.
Отмечается, что уголовное дело в отношении него возбудили еще в 2020 году.
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