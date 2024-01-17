Ожоги и открытый перелом: что стало с работниками после взрыва на заводе в Шахтах

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
По информации канала, возраст раненых от 21 до 64 лет, среди них девять мужчин и одна женщина. Три человека получили ушибы головы, еще у одного открытый перелом правой ноги, у другого — закрытый перелом ребер.
«Кроме того, трое получили ожоги, еще у одного контузия. А у одного из пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму», — пишет канал.
Напомним, что взрыв прогремел на территории «Шахтинского полиэфирного завода». Пламя успело распространиться на площади 360 квадратных метров.
Огонь удалось потушить и сейчас выясняется причина пожара. Сам момент взрыва попал на записи камер видеонаблюдения.
Добавим, что звук взрыва был слышен в различных частях Шахт, о чем сообщили пользователи в соцсетях.