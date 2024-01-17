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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Ожоги и открытый перелом: что стало с работниками после взрыва на заводе в Шахтах

Ожоги и открытый перелом: что стало с работниками после взрыва на заводе в Шахтах

17 января 2024, 14:08
Фото: 1MI
Ожоги и открытый перелом: что стало с работниками после взрыва на заводе в Шахтах

Стало известно, какие травмы получили пострадавшие при взрыве в Шахтах

В Ростовской области во время взрыва на предприятии в Шахтах травмы получили 10 человек, в том числе переломы, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, возраст раненых от 21 до 64 лет, среди них девять мужчин и одна женщина. Три человека получили ушибы головы, еще у одного открытый перелом правой ноги, у другого — закрытый перелом ребер.

«Кроме того, трое получили ожоги, еще у одного контузия. А у одного из пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму», — пишет канал.

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Напомним, что взрыв прогремел на территории «Шахтинского полиэфирного завода». Пламя успело распространиться на площади 360 квадратных метров.

Огонь удалось потушить и сейчас выясняется причина пожара. Сам момент взрыва попал на записи камер видеонаблюдения.

Добавим, что звук взрыва был слышен в различных частях Шахт, о чем сообщили пользователи в соцсетях.

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