Площадь пожара на заводе в Шахтах достигла 360 кв м

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Первоначально в среду, 17 января, жители города услышали звук взрыва, после чего начался пожар на «Шахтинском полиэфирном заводе». Сейчас медицинскую помощь оказывают двум раненым, у одного из них ожоги, у другой — перелом ноги.
«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Всего к ликвидации огня привлекли 58 специалистов», — рассказали в управлении.
Губернатор сообщил, что не подтверждается информация о связи беспилотных аппаратов со взрывом на заводе. Система ПВО не срабатывала в регионе в этот момент.
Глава региона отметил, что причины произошедшего будут выяснены экспертами. Пока же специалисты продолжают борьбу с пожаром.