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Площадь пожара на заводе в Шахтах достигла 360 кв м

Площадь пожара на заводе в Шахтах достигла 360 кв м

17 января 2024, 09:57
Фото: 1MI
Площадь пожара на заводе в Шахтах достигла 360 кв м
В Шахтах Ростовской области горит предприятие на площади 360 квадратных метров, сообщили в региональном УМЧС.

Первоначально в среду, 17 января, жители города услышали звук взрыва, после чего начался пожар на «Шахтинском полиэфирном заводе». Сейчас медицинскую помощь оказывают двум раненым, у одного из них ожоги, у другой — перелом ноги.

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Всего к ликвидации огня привлекли 58 специалистов», — рассказали в управлении.

Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе
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Губернатор сообщил, что не подтверждается информация о связи беспилотных аппаратов со взрывом на заводе. Система ПВО не срабатывала в регионе в этот момент.

Глава региона отметил, что причины произошедшего будут выяснены экспертами. Пока же специалисты продолжают борьбу с пожаром.

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