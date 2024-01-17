Политолог Сухарь рассказал, почему возникают пожары в Ростовской области

«Я не исключаю, что причиной пожаров на некоторых объектах могла быть вражеская диверсия. Ведь киевский режим поставил цель — дестабилизировать обстановку в нашем обществе, в том числе и на объектах инфраструктуры. Не случайно же, у украинских нацистов есть программа „Примус“, которая направлена на поддержку влияния „спящих“ агентов в нашей стране», — говорит Александр Сухарь.