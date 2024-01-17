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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Политолог Сухарь рассказал, почему возникают пожары в Ростовской области

Политолог Сухарь рассказал, почему возникают пожары в Ростовской области

17 января 2024, 15:25
Фото: МЧС по Ростовской области
Политолог Сухарь рассказал, почему возникают пожары в Ростовской области
В пожарах, участившихся в Ростовской области на складских и производственных помещениях, на предприятиях и заводах, настораживают общие черты, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

По словам собеседника общие черты при пожарах в Ростовской области и приграничных регионах позволяют предполагать версии о целенаправленных поджогах.

«Я не исключаю, что причиной пожаров на некоторых объектах могла быть вражеская диверсия. Ведь киевский режим поставил цель — дестабилизировать обстановку в нашем обществе, в том числе и на объектах инфраструктуры. Не случайно же, у украинских нацистов есть программа „Примус“, которая направлена на поддержку влияния „спящих“ агентов в нашей стране», — говорит Александр Сухарь.

«Я не исключаю, что причиной пожаров могла быть вражеская диверсия», — говорит Александр Сухарь.«Я не исключаю, что причиной пожаров могла быть вражеская диверсия», — говорит Александр Сухарь.
«Я не исключаю, что причиной пожаров могла быть вражеская диверсия», — говорит Александр Сухарь.
Фото: МЧС по Ростовской области

Еще одной возможной причиной пожаров в Ростовской области эксперт называет экономическую. То есть «под шум» волны о диверсантах, недобросовестные бизнесмены могут попытаться сознательно устроить поджог, чтобы получить страховые выплаты.

«Не секрет, что сегодня в условиях санкций некоторые склады и торговые центры чувствуют себя недостаточно хорошо. Да, наша экономика перестраивается. Но этот процесс еще не завершен. А многие объекты застрахованы», — комментирует политолог.

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Спикер разъясняет, что в условиях проведения СВО вряд ли мы узнаем об истинных причинах возгораний на объектах в донском крае.

«Думаю, что предметный разговор на эту тему будет после завершения специальной военной операции, когда мы освободим Украину от нацизма», — уверен эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что при пожаре на «Шахтинском полиэфирном заводе» пострадали десять человек.

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