Политолог Сухарь рассказал, почему возникают пожары в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
По словам собеседника общие черты при пожарах в Ростовской области и приграничных регионах позволяют предполагать версии о целенаправленных поджогах.
«Я не исключаю, что причиной пожаров на некоторых объектах могла быть вражеская диверсия. Ведь киевский режим поставил цель — дестабилизировать обстановку в нашем обществе, в том числе и на объектах инфраструктуры. Не случайно же, у украинских нацистов есть программа „Примус“, которая направлена на поддержку влияния „спящих“ агентов в нашей стране», — говорит Александр Сухарь.
Еще одной возможной причиной пожаров в Ростовской области эксперт называет экономическую. То есть «под шум» волны о диверсантах, недобросовестные бизнесмены могут попытаться сознательно устроить поджог, чтобы получить страховые выплаты.
«Не секрет, что сегодня в условиях санкций некоторые склады и торговые центры чувствуют себя недостаточно хорошо. Да, наша экономика перестраивается. Но этот процесс еще не завершен. А многие объекты застрахованы», — комментирует политолог.
Спикер разъясняет, что в условиях проведения СВО вряд ли мы узнаем об истинных причинах возгораний на объектах в донском крае.
«Думаю, что предметный разговор на эту тему будет после завершения специальной военной операции, когда мы освободим Украину от нацизма», — уверен эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что при пожаре на «Шахтинском полиэфирном заводе» пострадали десять человек.