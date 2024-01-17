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Роспотребнадзор проверит воздух в Шахтах после пожара на полиэфирном заводе

Роспотребнадзор проверит воздух в Шахтах после пожара на полиэфирном заводе

17 января 2024, 12:35
Фото: 1MI
Роспотребнадзор проверит воздух в Шахтах после пожара на полиэфирном заводе
Отбор атмосферного воздуха произведен в районе пожара на полиэфирном заводе в Шахтах, рассказали в Роспотребнадзоре Ростовской области.

В Шахтах сегодня потушили крупный пожар на местном полиэфирном заводе. На его ликвидацию ушло несколько часов. Роспотребнадзор озаботился состоянием воздуха в городе после происшествия.

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Надзорное ведомство уже организовало выезд и собрало пробы атмосферного воздуха. Теперь специалисты займутся анализом материала. Уточняется, что пробы собирали на территории ближайшей к очагу возгорания жилой застройки.

Ситуация с контролем воздуха в Шахтах сейчас находится на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, число раненых при взрыве на заводе в Шахтах выросло до 10 человек.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Шахты#Роспотребнадзор#Происшествия
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