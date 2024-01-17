Роспотребнадзор проверит воздух в Шахтах после пожара на полиэфирном заводе

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Шахтах сегодня потушили крупный пожар на местном полиэфирном заводе. На его ликвидацию ушло несколько часов. Роспотребнадзор озаботился состоянием воздуха в городе после происшествия.
Надзорное ведомство уже организовало выезд и собрало пробы атмосферного воздуха. Теперь специалисты займутся анализом материала. Уточняется, что пробы собирали на территории ближайшей к очагу возгорания жилой застройки.
Ситуация с контролем воздуха в Шахтах сейчас находится на контроле Роспотребнадзора.
Напомним, число раненых при взрыве на заводе в Шахтах выросло до 10 человек.