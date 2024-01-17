СМИ сообщили о перепутанных телах участников СВО в морге Ростова

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Скандал прогремел в Екатеринбурге. Там вместо одного бойца СВО похоронили другого. Местный военкомат заявил, что вина за это лежит на морге Ростова-на-Дону. Там якобы и перепутали тела погибших.
Военкомат пояснил, что в Екатеринбург пришел цинковый гроб с чужим телом под именем свердловского военнослужащего. Отправкой занимался 522 ЦПООП (Центр приема, обработки и отправки погибших) Ростова.
Когда ошибка стала известна, дескать, гроб с уже захороненным участником СВО раскопали и отправили обратно. Затем в Екатеринбург пришло тело местного бойца, и родственникам пришлось организовывать похороны во второй раз.
Военкомат заверяет, что причиной происшествия стал «человеческий фактор», и специально менять тела никто бы не стал.
Официальной информации об инциденте не поступало. Ростовский морг, обвиняемый в ошибке, также комментариев о случившемся не давал.
Ранее сообщалось, что вдова участника СВО не может получить выплаты из-за ошибки ростовского морга.