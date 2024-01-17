Сотрудник рассказал, как произошел взрыв на заводе в Шахтах

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Канал опубликовал видео с рассказом сотрудника о начале пожара. Он сообщил, что заезжал на территорию и услышал звук взрыва.
Работник оказался шокирован случившемся и не сдерживался в высказываниях. А ранее другие горожане в соцсетях заявляли, что от звука взрыва у них в домах дрожали стекла.
Добавим, что сейчас горит «Шахтинский полиэфирный завод» на площади 360 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара привлекли более 50 человек, они используют спецтехнику.
Известно, что пострадали два человека, один получил ожоги, а у второй перелом ноги. Губернатор заявил, что причастность беспилотников к этому происшествию не подтверждается.