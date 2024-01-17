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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Сотрудник рассказал, как произошел взрыв на заводе в Шахтах

Сотрудник рассказал, как произошел взрыв на заводе в Шахтах

17 января 2024, 10:02
Фото: 1MI
Сотрудник рассказал, как произошел взрыв на заводе в Шахтах
Один из сотрудников предприятия в Шахтах, на котором тушат пожар, рассказал о прогремевшем взрыве, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал опубликовал видео с рассказом сотрудника о начале пожара. Он сообщил, что заезжал на территорию и услышал звук взрыва.

Работник оказался шокирован случившемся и не сдерживался в высказываниях. А ранее другие горожане в соцсетях заявляли, что от звука взрыва у них в домах дрожали стекла.

Площадь пожара на заводе в Шахтах достигла 360 кв м
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Сотрудник рассказал, как произошел взрыв на заводе в Шахтах
Видео: ТГ канал don_mash

Добавим, что сейчас горит «Шахтинский полиэфирный завод» на площади 360 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара привлекли более 50 человек, они используют спецтехнику.

Известно, что пострадали два человека, один получил ожоги, а у второй перелом ноги. Губернатор заявил, что причастность беспилотников к этому происшествию не подтверждается.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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