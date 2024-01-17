rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Стал известен точный прогноз погоды на Крещение в Ростове-на-Дону

Стал известен точный прогноз погоды на Крещение в Ростове-на-Дону

17 января 2024, 08:36
Фото: 61.mchs.gov.ru
Стал известен точный прогноз погоды на Крещение в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ночь на Крещение, 19 января, будет холодная погода с осадками, предупредили синоптики.

Какая будет погода на Крещение

В четверг, 18 января, температура составит +2 градуса и ожидается облачная погода. А ночью похолодает до +1 градуса, начнется снег с дождем, а ветер усилится до пяти метров в секунду.

Днем 19 января сохранится дождливая погода, воздух может прогреться до +7 градусов. Порывы ветра могут достигнуть трех метров в секунду.

Добавим, что дожди ожидаются и на следующий день, а максимальная температура составит +5 градусов.

Адреса купелей в Ростове-на-Дону

В донской столице в праздник Крещение Господне в этом году организуют более 10 купелей. Они будут доступны 19 и 20 января, а на дежурство выведут спасателей и медицинских специалистов.

Минздрав рассказал, кому купаться в проруби на Крещение противопоказано
Узнать подробнее

Купели появятся на Гремучем источнике, на территории храма Преполовения, храма Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии и в Александро-Невском храме. Также крещенские купания пройдут на Серафимовском источнике, Георгиевском источнике, источнике «Сурб-Хач», в Спасском храме, на роднике Водопадный, Серебряном роднике, источнике на территории Свято-Иверского женского монастыря и в храмовой купели в Георгиевском парке.

Фото: 61.mchs.gov.ru

Перекрытия дорог на Крещение

В связи с празднованием Крещения Господня, движение автомобилей будет ограничено на нескольких улицах Ростова. Мероприятия, посвященные этому празднику, начнутся в 21.00 и будут продолжаться до шести утра.

В это время автомобилистам запретят проезжать по Привокзальной и Амбулаторной от Портовой до Деревянко, а также по переулку Деревянко от Портовой до Амбулаторной.

Ограничения также затронут часть бульвара Комарова и улицу Баграмяна от Южной до Комарова. Поэтому водителям при построении маршрутов необходимо будет учитывать пути объезда.

Как пройдет праздник Крещение в Ростове

Власти Ростова рассказали, что 18 января в 55 храмах пройдет особая утренняя и вечерняя литургия. В течение дня и 19 числа в храмах проведут великое освящение воды.

Читайте также:
В Ростове подготовили 12 купелей на Крещение. Показываем на карте, где они находятсяВ МЧС Ростовской области назвали 77 мест для купаний на КрещениеДорожные ограничения введут в Ростове на Крещение
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Спасатели#Снег#Осадки#Крещение#Купели#Медики#Температура#Дождь#Облачная погода#Синоптики
Подпишитесь
Врач рассказал о появлении коклюша в Ростовской области
Сегодня, 08:51
«Аж кровать тряхнуло»: жители Шахт заявили о звуке мощного взрыва и пожаре
Сегодня, 08:38
В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
Вчера, 17:51
Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области
Сегодня, 05:12
Жители Ростовской области смогут увидеть кометы и звездопады в 2024 году
Сегодня, 05:39
Водителей для электробусов в Ростове нашли в Москве и Киргизии
Сегодня, 05:51