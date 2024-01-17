Стал известен точный прогноз погоды на Крещение в Ростове-на-Дону

Купели появятся на Гремучем источнике, на территории храма Преполовения, храма Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии и в Александро-Невском храме. Также крещенские купания пройдут на Серафимовском источнике, Георгиевском источнике, источнике «Сурб-Хач», в Спасском храме, на роднике Водопадный, Серебряном роднике, источнике на территории Свято-Иверского женского монастыря и в храмовой купели в Георгиевском парке.