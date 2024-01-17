Стал известен точный прогноз погоды на Крещение в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
В четверг, 18 января, температура составит +2 градуса и ожидается облачная погода. А ночью похолодает до +1 градуса, начнется снег с дождем, а ветер усилится до пяти метров в секунду.
Днем 19 января сохранится дождливая погода, воздух может прогреться до +7 градусов. Порывы ветра могут достигнуть трех метров в секунду.
Добавим, что дожди ожидаются и на следующий день, а максимальная температура составит +5 градусов.
В донской столице в праздник Крещение Господне в этом году организуют более 10 купелей. Они будут доступны 19 и 20 января, а на дежурство выведут спасателей и медицинских специалистов.
Купели появятся на Гремучем источнике, на территории храма Преполовения, храма Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии и в Александро-Невском храме. Также крещенские купания пройдут на Серафимовском источнике, Георгиевском источнике, источнике «Сурб-Хач», в Спасском храме, на роднике Водопадный, Серебряном роднике, источнике на территории Свято-Иверского женского монастыря и в храмовой купели в Георгиевском парке.
В связи с празднованием Крещения Господня, движение автомобилей будет ограничено на нескольких улицах Ростова. Мероприятия, посвященные этому празднику, начнутся в 21.00 и будут продолжаться до шести утра.
В это время автомобилистам запретят проезжать по Привокзальной и Амбулаторной от Портовой до Деревянко, а также по переулку Деревянко от Портовой до Амбулаторной.
Ограничения также затронут часть бульвара Комарова и улицу Баграмяна от Южной до Комарова. Поэтому водителям при построении маршрутов необходимо будет учитывать пути объезда.
Власти Ростова рассказали, что 18 января в 55 храмах пройдет особая утренняя и вечерняя литургия. В течение дня и 19 числа в храмах проведут великое освящение воды.