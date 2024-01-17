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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Стала известна возможная причина взрыва на заводе в Шахтах

Стала известна возможная причина взрыва на заводе в Шахтах

17 января 2024, 11:36
Фото: 1MI
Стала известна возможная причина взрыва на заводе в Шахтах
В Шахтах Ростовской области взрыв на заводе мог произойти из-за неисправного оборудования, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, рабочие отремонтировали ребойлер и запустили в работу, но через некоторое время он взорвался из-за избытка давления. Эта установка необходима для изготовления искусственного наполнителя для подушек и матрасов.

Добавим, что официальной информации о причинах не поступало, она уточняется.

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Напомним, что взрыв и пожар произошли на «Шахтинском полиэфирном заводе» днем в среду 17 января. Всего пострадали девять человек, в том числе несколько получили ожоги.

В данный момент в город направили представителей регионального Минздрава. Сейчас устанавливаются все обстоятельства пожара.

Ранее в Сети появилось видео момента взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе.

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