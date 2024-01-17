Стала известна возможная причина взрыва на заводе в Шахтах

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По информации канала, рабочие отремонтировали ребойлер и запустили в работу, но через некоторое время он взорвался из-за избытка давления. Эта установка необходима для изготовления искусственного наполнителя для подушек и матрасов.
Добавим, что официальной информации о причинах не поступало, она уточняется.
Напомним, что взрыв и пожар произошли на «Шахтинском полиэфирном заводе» днем в среду 17 января. Всего пострадали девять человек, в том числе несколько получили ожоги.
В данный момент в город направили представителей регионального Минздрава. Сейчас устанавливаются все обстоятельства пожара.
Ранее в Сети появилось видео момента взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе.