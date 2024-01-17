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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Стали известны даты магнитных бурь в феврале в Ростовской области

Стали известны даты магнитных бурь в феврале в Ростовской области

17 января 2024, 07:58
Фото: Pxhere
Стали известны даты магнитных бурь в феврале в Ростовской области
В Ростовской области в конце января и феврале будут магнитные бури. На какие числа они придутся и чем они опасны, в материале RostovGazeta.

Прогноз магнитных бурь на январь

В Ростовской области с 17 по 26 января прогнозируют небольшие возмущения, после чего ситуация ухудшится. До 30 января в регионе будет слабая магнитная буря.

Но в последний день месяца ситуация должна нормализоваться.

Даты магнитных бурь в феврале

Согласно прогнозам, с 1 по 10 февраля ожидаются небольшие возмущения, но ничего страшного местным жителям не грозит. А с 11 по 22 числа ситуация полностью нормализуются и ростовчане смогут жить спокойно.

Однако вечером 23 февраля начнется слабая геомагнитная буря, которая будет сохраняться до вечера 26 числа. На следующий день снова прогнозируют небольшие возмущения, а дальше все наладится.

Чем опасны магнитные бури

Во время магнитной бури очень часто люди сталкиваются с неприятными ощущениями, и самое распространенное из них — это головная боль. Также возможны резкие изменения артериального давления, тошнота и головокружение, быстрое сердцебиение и затрудненное дыхание. Магнитные бури могут также отразиться на качестве сна, вызывая бессонницу и нарушение сновидений.

Кроме того, в период магнитной бури многие люди становятся очень рассеянными и им трудно сосредоточиться на задачах. Они также испытывают раздражительность и тревожность. Вместе с этим, магнитные бури могут вызывать боли в суставах и ощущение ломоты в костях.

Специалисты считают, что это явление, которое может оказывать значительное влияние на физическое и эмоциональное состояние. Важно помнить, что каждый человек может реагировать по-разному.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области смогут увидеть кометы и звездопады в 2024 году.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Магнитные бури#Опасность бурь
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