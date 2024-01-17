Стали известны даты магнитных бурь в феврале в Ростовской области

Во время магнитной бури очень часто люди сталкиваются с неприятными ощущениями, и самое распространенное из них — это головная боль. Также возможны резкие изменения артериального давления, тошнота и головокружение, быстрое сердцебиение и затрудненное дыхание. Магнитные бури могут также отразиться на качестве сна, вызывая бессонницу и нарушение сновидений.



Кроме того, в период магнитной бури многие люди становятся очень рассеянными и им трудно сосредоточиться на задачах. Они также испытывают раздражительность и тревожность. Вместе с этим, магнитные бури могут вызывать боли в суставах и ощущение ломоты в костях.



Специалисты считают, что это явление, которое может оказывать значительное влияние на физическое и эмоциональное состояние. Важно помнить, что каждый человек может реагировать по-разному.