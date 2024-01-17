Стали известны подробности пожара на полиэфирном заводе в Шахтах

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В среду, 17 января, стало известно, что в Ростовской области на территории поселка Гидропривод вспыхнул пожар. В 11. 30 мск спасатели получили сообщение о возгорании в районе цеха по производству наполнителей матрасов и подушек.
Согласно данным Telegram-канала Don_Mash, до возникновения пожара жители Шахт слышали звуки, похожие на взрыв, после которых в небе показался столб черного густого дыма. По словам авторов канала, в настоящий момент площадь возгорания увеличилась до 200 «квадратов».
На видео, опубликованном каналом, видно, что в здании выбило стекла, очевидцы сообщают, что взрыв был такой силы, что сотрясалась крыша ближайшего здания.
Обстоятельства и официальная информация о происшествии уточняется у представителей ГУ МЧС по Ростовской области.
Портал «КВУ» со ссылкой ведущего инженера 13-го отряда ФСП по РО Ларису Аникину рассказал, что к месту возгорания направили все шесть пожарных подразделений города. Пожару присвоили повышенный ранг опасности.