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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Стали известны подробности пожара на полиэфирном заводе в Шахтах

Стали известны подробности пожара на полиэфирном заводе в Шахтах

17 января 2024, 09:16
Фото: Телеграм / КВУ Шахты
Стали известны подробности пожара на полиэфирном заводе в Шахтах

Площадь пожара на заводе в Шахтах увеличилась до 200 квадратных метров

В Шахтах загорелся полиэфирный завод, предположительной причиной пожара называют взрыв, подробностями поделился местный Telegram-канал.

В среду, 17 января, стало известно, что в Ростовской области на территории поселка Гидропривод вспыхнул пожар. В 11. 30 мск спасатели получили сообщение о возгорании в районе цеха по производству наполнителей матрасов и подушек.

Согласно данным Telegram-канала Don_Mash, до возникновения пожара жители Шахт слышали звуки, похожие на взрыв, после которых в небе показался столб черного густого дыма. По словам авторов канала, в настоящий момент площадь возгорания увеличилась до 200 «квадратов».

Стали известны подробности пожара на полиэфирном заводе в Шахтах
Видео: Телеграм / КВУ Шахты

На видео, опубликованном каналом, видно, что в здании выбило стекла, очевидцы сообщают, что взрыв был такой силы, что сотрясалась крыша ближайшего здания.

Обстоятельства и официальная информация о происшествии уточняется у представителей ГУ МЧС по Ростовской области.

Портал «КВУ» со ссылкой ведущего инженера 13-го отряда ФСП по РО Ларису Аникину рассказал, что к месту возгорания направили все шесть пожарных подразделений города. Пожару присвоили повышенный ранг опасности.

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