Троллейбусы маршрута №17 в Ростове приостановили из-за обрыва контактной сети

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Вечером вторника, 16 января, на улице Дачной, 10 в Ростове произошло ДТП. Неустановленное транспортное средство повредило опору контактной сети троллейбуса, это нарушение стало причиной возбуждения административного дела. Личность виновника ДТП все еще пытаются установить.
Власти предупредили, что из-за обрыва контактной сети пришлось приостановить работу троллейбусного маршрута №17.
Связь Военведа с проспектом Буденновским будут осуществлять с помощью автобусов №99 и троллейбусов №17а, которые все еще могут обслуживать маршрут из-за подвижного состава с увеличенным ходом в автономном режиме.
Рабочие МУП «РТК» продолжают ремонт поврежденного участка контактной сети.
Ранее ростовчане пожаловались на затопленный дождем салон автобуса.