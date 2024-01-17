rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Троллейбусы маршрута №17 в Ростове приостановили из-за обрыва контактной сети

Троллейбусы маршрута №17 в Ростове приостановили из-за обрыва контактной сети

17 января 2024, 06:18
Фото: 1MI
Троллейбусы маршрута №17 в Ростове приостановили из-за обрыва контактной сети
В Ростове из-за ДТП приостановлена работа троллейбусного маршрута №17, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Вечером вторника, 16 января, на улице Дачной, 10 в Ростове произошло ДТП. Неустановленное транспортное средство повредило опору контактной сети троллейбуса, это нарушение стало причиной возбуждения административного дела. Личность виновника ДТП все еще пытаются установить.

Власти предупредили, что из-за обрыва контактной сети пришлось приостановить работу троллейбусного маршрута №17.

Работа трамваев и троллейбусов частично восстановлена в Ростове
Узнать подробнее

Связь Военведа с проспектом Буденновским будут осуществлять с помощью автобусов №99 и троллейбусов №17а, которые все еще могут обслуживать маршрут из-за подвижного состава с увеличенным ходом в автономном режиме.

Рабочие МУП «РТК» продолжают ремонт поврежденного участка контактной сети.

Ранее ростовчане пожаловались на затопленный дождем салон автобуса.

Читайте также:
Водителей для электробусов в Ростове нашли в Москве и КыргызстанеВ Ростове отменяют артистов и ужасаются очередному повышению цен на бензинОтработал один день: в Ростове выпущенный утром на линию электробус попал в ДТП
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Автобус#Троллейбус#Транспорт#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Власти#Ростов#18+#Улица Дачная#Контактная сеть#Происшествия
Подпишитесь
Врач рассказал о появлении коклюша в Ростовской области
Сегодня, 08:51
«Аж кровать тряхнуло»: жители Шахт заявили о звуке мощного взрыва и пожаре
Сегодня, 08:38
В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
Вчера, 17:51
Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области
Сегодня, 05:12
Жители Ростовской области смогут увидеть кометы и звездопады в 2024 году
Сегодня, 05:39
Водителей для электробусов в Ростове нашли в Москве и Киргизии
Сегодня, 05:51