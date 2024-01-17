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В Азове с начала 2024 года выявили восемь случаев кори

В Азове с начала 2024 года выявили восемь случаев кори

17 января 2024, 07:12
Фото: 1MI
В Азове с начала 2024 года выявили восемь случаев кори
В Азове с начала 2024 года зарегистрировали уже восемь пациентов с подтвержденным диагнозом корь, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

В среду, 17 января, Telegram-канал «Азов Новости и События» рассказал, что с начала года на территории города и в Азовском районе зарегистрировали уже восемь заболевших корью дончан. Инфекционное заболевание обнаружили как у взрослых, так и детей.

Напомним, корь является острым инфекционным вирусным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. В первые дни болезни вирус чрезвычайно заразен, среди его симптомов упоминают высокую температуру, воспаление слизистых оболочек полости рта и дыхательных путей, конъюнктивит, а также сыпь и интоксикацию.

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Напомним, за первые девять месяцев 2023 года корью заболели более 130 жителей Ростовской области, президент Владимир Путин объяснил резкий рост заболеваемости в России притоком мигрантов и дефицитом качественного яйца, необходимого для изготовления вакцин от кори.

Обращаем внимание, информация о количестве пациентов с корью пока официально не подтвердилась, данные уточняются.

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