В Азове с начала 2024 года выявили восемь случаев кори

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
В среду, 17 января, Telegram-канал «Азов Новости и События» рассказал, что с начала года на территории города и в Азовском районе зарегистрировали уже восемь заболевших корью дончан. Инфекционное заболевание обнаружили как у взрослых, так и детей.
Напомним, корь является острым инфекционным вирусным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. В первые дни болезни вирус чрезвычайно заразен, среди его симптомов упоминают высокую температуру, воспаление слизистых оболочек полости рта и дыхательных путей, конъюнктивит, а также сыпь и интоксикацию.
Обращаем внимание, информация о количестве пациентов с корью пока официально не подтвердилась, данные уточняются.