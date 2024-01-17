В Ростове ограничат въезд грузовикам и разработают для них зону движения

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В своем Telegram-канале глава администрации Ростова объявил, что власти города в 2024 году планируют приступить к активной фазе создания грузового каркаса, включающего в себя более 150 автодорог.
Этот каркас станет зоной разрешенного движения грузового транспорта по улицам города, благодаря чему удастся минимизировать количество тяжелой техники на дорогах жилых районов. Согласно плану властей, в жилые районы Ростова смогут въехать только те грузовики, что занимаются обслуживанием предприятий или жителей.
Контроль за дорогами будут осуществлять с помощью камер видеонаблюдения. На первом этапе их предложили установить на всех въездах в Ростов, позднее комплексы фотовидеофиксации могут появиться еще на 38 участках.
Кроме того, власти собираются ограничить проезд грузового транспорта в Ростов в часы-пик с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 мск.
«В феврале планируем провести расширенную встречу со всеми участниками процесса, на которой определим сроки и порядок введения грузового каркаса», — объявил Алексей Логвиненко, добавив, что эти меры позволят вывести грузовой транспорт с загруженных улиц.
Ранее власти Ростовской области рассказали, что стало причиной пробок и ЧС на М-4 «Дон» в январе.