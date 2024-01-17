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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

В Ростове ограничат въезд грузовикам и разработают для них зону движения

В Ростове ограничат въезд грузовикам и разработают для них зону движения

17 января 2024, 11:25
Фото: 1MI
В Ростове ограничат въезд грузовикам и разработают для них зону движения

Власти собираются создать зону движения грузовиков по дорогам Ростова

В Ростове собираются создать «грузовой каркас», по которому запустят движение тяжеловозов в объезд жилых районов, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В своем Telegram-канале глава администрации Ростова объявил, что власти города в 2024 году планируют приступить к активной фазе создания грузового каркаса, включающего в себя более 150 автодорог.

Этот каркас станет зоной разрешенного движения грузового транспорта по улицам города, благодаря чему удастся минимизировать количество тяжелой техники на дорогах жилых районов. Согласно плану властей, в жилые районы Ростова смогут въехать только те грузовики, что занимаются обслуживанием предприятий или жителей.

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Согласно плану властей, в жилые районы Ростова смогут въехать только те грузовики, что занимаются обслуживанием предприятий или жителей.Согласно плану властей, в жилые районы Ростова смогут въехать только те грузовики, что занимаются обслуживанием предприятий или жителей.
Согласно плану властей, в жилые районы Ростова смогут въехать только те грузовики, что занимаются обслуживанием предприятий или жителей.
Фото: ТГ канал /logvinenko_rnd

Контроль за дорогами будут осуществлять с помощью камер видеонаблюдения. На первом этапе их предложили установить на всех въездах в Ростов, позднее комплексы фотовидеофиксации могут появиться еще на 38 участках.

Кроме того, власти собираются ограничить проезд грузового транспорта в Ростов в часы-пик с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 мск.

«В феврале планируем провести расширенную встречу со всеми участниками процесса, на которой определим сроки и порядок введения грузового каркаса», — объявил Алексей Логвиненко, добавив, что эти меры позволят вывести грузовой транспорт с загруженных улиц.

Ранее власти Ростовской области рассказали, что стало причиной пробок и ЧС на М-4 «Дон» в январе.

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