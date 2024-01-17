В Ростове осудили дончанина, который напал на полицейского с канцелярским ножом

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В Ростовской области огласили приговор ростовчанину, который применил насилие в отношении сотрудника полиции.
Следствие и суд установили, что летом 2022 года подозреваемый, находящийся под действием алкоголя, решил игнорировать законные требования полицейских, которые призвали его к соблюдению общественного порядка. После замечаний сотрудников полиции ростовчанин напал на одного из них с канцелярским ножом, стараясь ранить мужчину в туловище, однако попал в бронежилет.
После нападения мужчина скрылся, его объявили в розыск. Его удалось задержать только весной 2023 года в Краснодарском крае, после чего мужчину заключили под стражу. Позднее удалось выяснить, что ростовчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Суд вынес решение приговорить жителя Ростова-на-Дону к четырем годам и четырем месяцам колонии строгого режима.
Ранее в Азове полицейский застрелил мужчину, который пытался убить двух человек, а после оказал сопротивление правоохранителям.