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В Ростове осудили дончанина, который напал на полицейского с канцелярским ножом

В Ростове осудили дончанина, который напал на полицейского с канцелярским ножом

17 января 2024, 07:00
Фото: pxhere.com
В Ростове осудили дончанина, который напал на полицейского с канцелярским ножом
В Ростове местный житель пытался заколоть полицейского канцелярским ножом, подробностями уголовного дела поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

В Ростовской области огласили приговор ростовчанину, который применил насилие в отношении сотрудника полиции.

Следствие и суд установили, что летом 2022 года подозреваемый, находящийся под действием алкоголя, решил игнорировать законные требования полицейских, которые призвали его к соблюдению общественного порядка. После замечаний сотрудников полиции ростовчанин напал на одного из них с канцелярским ножом, стараясь ранить мужчину в туловище, однако попал в бронежилет.

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После нападения мужчина скрылся, его объявили в розыск. Его удалось задержать только весной 2023 года в Краснодарском крае, после чего мужчину заключили под стражу. Позднее удалось выяснить, что ростовчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Суд вынес решение приговорить жителя Ростова-на-Дону к четырем годам и четырем месяцам колонии строгого режима.

Ранее в Азове полицейский застрелил мужчину, который пытался убить двух человек, а после оказал сопротивление правоохранителям.

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