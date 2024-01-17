В Ростове осудили дончанина, который напал на полицейского с канцелярским ножом

Следствие и суд установили, что летом 2022 года подозреваемый, находящийся под действием алкоголя, решил игнорировать законные требования полицейских, которые призвали его к соблюдению общественного порядка. После замечаний сотрудников полиции ростовчанин напал на одного из них с канцелярским ножом, стараясь ранить мужчину в туловище, однако попал в бронежилет.