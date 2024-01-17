В Сети появилось видео момента взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе

Позже Telegram-канала Don_Mash опубликовал видео, на которых запечатлен момент взрыва на ШПЗ. На камерах видно, что в небе над заводом небо абсолютно ясное, никаких объектов в воздушном пространстве над территорией ШПЗ нет. Спустя несколько мгновений здание буквально взрывается изнутри, ударная волна выбивает стекла как минимум трех этажей здания и срывает облицовку фасада. Причины этого взрыва пока еще неизвестны, их устанавливают специалисты.