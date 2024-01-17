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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

В Сети появилось видео момента взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе

В Сети появилось видео момента взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе

17 января 2024, 10:27
Фото: 1MI
В Сети появилось видео момента взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе

В Ростовской области показали кадры взрыва завода в Шахтах 17 января

В Шахтах на камеры наблюдения попал момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе, видео опубликовал один из донских Telegram-каналов.

Напомним, утром 17 января в Шахтах на ШПЗ вспыхнул крупный пожар, ставший последствием взрыва в производственных помещениях завода. Пожар удалось ликвидировать спустя час и 19 минут с момента сообщения о возгорании на площади 360 квадратных метров. В пожаре пострадали около 10 человек.

Жители Ростовской области предположили, что возможной причиной взрыва могла стать диверсия или короткое замыкание проводки на объекте, однако губернатор региона Василий Голубев сразу опроверг первую версию, заявив, что системы ПВО в это время не срабатывали.

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В Сети появилось видео момента взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе
Видео: ТГ don_mash

Позже Telegram-канала Don_Mash опубликовал видео, на которых запечатлен момент взрыва на ШПЗ. На камерах видно, что в небе над заводом небо абсолютно ясное, никаких объектов в воздушном пространстве над территорией ШПЗ нет. Спустя несколько мгновений здание буквально взрывается изнутри, ударная волна выбивает стекла как минимум трех этажей здания и срывает облицовку фасада. Причины этого взрыва пока еще неизвестны, их устанавливают специалисты.

«Ничего себе короткое замыкание», «Подушка лопнула?», — удивились дончане.

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