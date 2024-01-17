В Шахтах увеличилось число пострадавших в пожаре на полиэфирном заводе

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В среду, 17 января, в Шахтах произошел взрыв на полиэфирном заводе. Очаг возгорания находился в цехе по производству наполнителя для подушек. Площадь огня, по данным властей, за час увеличилась до одной тысячи квадратных метров, в работах по ликвидации огня пришлось задействовать 58 человек и 17 единиц техники.
Еще недавно власти сообщили о двух пострадавших — мужчине с ожогами и женщине с переломом ноги, однако теперь в больницу доставили еще одного человека.
«По уточненным данным, травмы получили три человека. Им оказывается медицинская помощь», — сообщил Андрей Горцевской, подробности травмирования еще одного человека уточняются.
При этом, по неподтвержденным данным авторов Telegram-канала Baza, число пострадавших приближается к десятку. Источник сообщил, что на ШПЗ пострадали девять человек, три человека получили ожоги, один — контузию, еще пятеро заработали в результате инцидента переломы и раны.
Обращаем внимание, информация об этом официально не подтвердилась, данные уточняются.