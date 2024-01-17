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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:34

В Шахтах увеличилось число пострадавших в пожаре на полиэфирном заводе

В Шахтах увеличилось число пострадавших в пожаре на полиэфирном заводе

17 января 2024, 10:03
Фото: 1MI
В Шахтах увеличилось число пострадавших в пожаре на полиэфирном заводе
В Ростовской области уже трем людям потребовалась помощь медиков из-за пожара на Шахтинском полиэфирном заводе, об этом сообщил глава администрации Андрей Горцевской.

В среду, 17 января, в Шахтах произошел взрыв на полиэфирном заводе. Очаг возгорания находился в цехе по производству наполнителя для подушек. Площадь огня, по данным властей, за час увеличилась до одной тысячи квадратных метров, в работах по ликвидации огня пришлось задействовать 58 человек и 17 единиц техники.

Еще недавно власти сообщили о двух пострадавших — мужчине с ожогами и женщине с переломом ноги, однако теперь в больницу доставили еще одного человека.

«По уточненным данным, травмы получили три человека. Им оказывается медицинская помощь», — сообщил Андрей Горцевской, подробности травмирования еще одного человека уточняются.

Площадь пожара на заводе в Шахтах достигла 360 кв м
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«По уточненным данным, травмы получили три человека. Им оказывается медицинская помощь», — сообщил Андрей Горцевской, подробности травмирования еще одного человека уточняются.
Видео: МЧС по Ростовской области

При этом, по неподтвержденным данным авторов Telegram-канала Baza, число пострадавших приближается к десятку. Источник сообщил, что на ШПЗ пострадали девять человек, три человека получили ожоги, один — контузию, еще пятеро заработали в результате инцидента переломы и раны.

Обращаем внимание, информация об этом официально не подтвердилась, данные уточняются.

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