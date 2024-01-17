В Шахтах увеличилось число пострадавших в пожаре на полиэфирном заводе

В среду, 17 января, в Шахтах произошел взрыв на полиэфирном заводе. Очаг возгорания находился в цехе по производству наполнителя для подушек. Площадь огня, по данным властей, за час увеличилась до одной тысячи квадратных метров, в работах по ликвидации огня пришлось задействовать 58 человек и 17 единиц техники.