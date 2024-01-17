rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Видео горящего в Шахтах завода появилось в Сети

Видео горящего в Шахтах завода появилось в Сети

17 января 2024, 10:52
Фото: МЧС по Ростовской области
Видео горящего в Шахтах завода появилось в Сети

Донские спасатели устраняют последствия взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе

В Ростовской области поделились кадрами с места пожара в Шахтинском полиэфирном заводе, его опубликовала пресс-служба донского управления МЧС.

В среду, 17 января, в Ростовской области произошел масштабный пожар, в котором пострадали девять человек. В работах по ликвидации пожара задействовали около 60 пожарных и 17 единиц спецтехники, которые боролись с огнем в течение 1,5 часа. За это время огонь успел охватить почти тысячу «квадратов» производственных помещений.

Губернатор назвал состояние 9 пострадавших при взрыве на заводе в Шахтах
Узнать подробнее
Видео горящего в Шахтах завода появилось в Сети
Видео: МЧС по Ростовской области

Днем спасатели опубликовали видео, на котором видно, как пожарные борются с огнем. На кадрах видно, что помещения фактически уничтожены взрывом, технику заливают пеной, а потолков уже нет — остались одни перекрытия.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства взрыва, который вызвал пожар, однако новых версий произошедшего, кроме короткого замыкания проводки, пока не появлялось.

Данные уточняются.

Читайте также:
В Сети появилось видео момента взрыва на Шахтинском полиэфирном заводеСотрудник рассказал, как произошел взрыв на заводе в ШахтахСотрудник рассказал, как произошел взрыв на заводе в Шахтах
#Общество#Город#Видео#Ростовская область#Надежда Пустяк#Пожар#Шахты#Взрыв#МЧС#Спасатели#Последние новости Ростова на сегодня#МЧС России по Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Стала известна возможная причина взрыва на заводе в Шахтах
Сегодня, 11:36
В Ростове ограничат въезд грузовикам и разработают для них зону движения
Сегодня, 11:25
Губернатор назвал состояние 9 пострадавших при взрыве на заводе в Шахтах
Сегодня, 10:37
В Шахтах увеличилось число пострадавших в пожаре на полиэфирном заводе
Сегодня, 10:03
Сотрудник рассказал, как произошел взрыв на заводе в Шахтах
Сегодня, 10:02