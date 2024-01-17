Видео горящего в Шахтах завода появилось в Сети

В среду, 17 января, в Ростовской области произошел масштабный пожар, в котором пострадали девять человек. В работах по ликвидации пожара задействовали около 60 пожарных и 17 единиц спецтехники, которые боролись с огнем в течение 1,5 часа. За это время огонь успел охватить почти тысячу «квадратов» производственных помещений.