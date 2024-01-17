Власти закупят 76 трехсекционных трамваев для Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Власти запланировали отремонтировать 30 действующих односекционных трамваев в Ростове. Также для города закупят 76 новых трехсекционных трамваев.
В наступившем году в Ростове планируют провести земляные работы и укладку рельсо-шпальной решётки для развития путей скоростного трамвая. Также власти рассказали о строительстве остановок и монтажных работах на новых участках трамвайного пути. Кроме того в этом году на экспертизу отправят проект трамвайного депо «Левенцовское».
Ранее сообщалось, что около 80 новых автобусов получат муниципалитеты Ростовской области в 2024 году.