Власти закупят 76 трехсекционных трамваев для Ростова-на-Дону

В наступившем году в Ростове планируют провести земляные работы и укладку рельсо-шпальной решётки для развития путей скоростного трамвая. Также власти рассказали о строительстве остановок и монтажных работах на новых участках трамвайного пути. Кроме того в этом году на экспертизу отправят проект трамвайного депо «Левенцовское».