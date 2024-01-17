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Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

В Ростове планируют провести ремонт действующих трамваев и закупить несколько новых

Власти закупят 76 трехсекционных трамваев для Ростова-на-Дону

17 января 2024, 17:53
Фото: 1MI
В Ростове планируют провести ремонт действующих трамваев и закупить несколько новых
В Ростове планируют провести ремонт действующих трамваев и закупить несколько новых, рассказали в правительстве региона.

Власти запланировали отремонтировать 30 действующих односекционных трамваев в Ростове. Также для города закупят 76 новых трехсекционных трамваев.

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В наступившем году в Ростове планируют провести земляные работы и укладку рельсо-шпальной решётки для развития путей скоростного трамвая. Также власти рассказали о строительстве остановок и монтажных работах на новых участках трамвайного пути. Кроме того в этом году на экспертизу отправят проект трамвайного депо «Левенцовское».

Ранее сообщалось, что около 80 новых автобусов получат муниципалитеты Ростовской области в 2024 году.

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