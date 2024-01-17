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Водителей для электробусов в Ростове нашли в Москве и Кыргызстане

Водителей для электробусов в Ростове нашли в Москве и Кыргызстане

17 января 2024, 05:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону управлять новыми электробусами будут водители из других территорий, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Ранее закупили 20 электробусов и часть из них вывели на маршруты №58, 88 в Ростове. Сейчас идет работа по привлечению водителей для этого транспорта.

«Трое уже приехали из Москвы для работы на электробусах. В феврале должны прибыть еще четыре водителя из Кыргызстана», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что им обещают зарплату около 110 тысяч рублей. Сами электробусы обошлись в сумму более 920 миллионов рублей.

В транспорте низкий уровень пола, в нем восемь камер, а также есть возможность заряжать телефоны.

Ранее в Ростове выпущенный утром на линию электробус попал в ДТП. О пострадавших информации не поступало.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электробус#Проезд в Ростове
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