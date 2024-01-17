Водителей для электробусов в Ростове нашли в Москве и Кыргызстане

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Ранее закупили 20 электробусов и часть из них вывели на маршруты №58, 88 в Ростове. Сейчас идет работа по привлечению водителей для этого транспорта.
«Трое уже приехали из Москвы для работы на электробусах. В феврале должны прибыть еще четыре водителя из Кыргызстана», — сказано в сообщении.
Отмечается, что им обещают зарплату около 110 тысяч рублей. Сами электробусы обошлись в сумму более 920 миллионов рублей.
В транспорте низкий уровень пола, в нем восемь камер, а также есть возможность заряжать телефоны.
Ранее в Ростове выпущенный утром на линию электробус попал в ДТП. О пострадавших информации не поступало.