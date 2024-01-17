Врач Чуланов объяснил, с чем связан рост заболеваемости коклюшем в Ростове

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В России в несколько раз выросла заболеваемость коклюшем. Это инфекционное заболевание дыхательных путей, сопровождаемое сильным кашлем, интоксикацией и поражением слизистой дыхательных путей.
Эксперты выделили несколько основных причин роста заболеваемости. Одна из них — тенденция среди родителей отказываться от вакцинации. Из-за этого среди населения не вырабатывается коллективный иммунитет. Инфекционист Владимир Чуланов обратил внимание, что более 90% заболевших приходится на детей в возрасте до 17 лет. А потому важно пропагандировать среди родителей важность прививок.
Инфекционист Татьяна Когут связала рост заболеваемости с потоками выходцев из других стран. Они также зачастую не вакцинированы и могут способствовать распространению инфекции внутри России.
Напомним, о случаях заболеваемости коклюша уже рассказали в больницах Ростова.