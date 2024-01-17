rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Отказ от прививок может стать причиной роста заболеваемости коклюшем

Врач Чуланов объяснил, с чем связан рост заболеваемости коклюшем в Ростове

17 января 2024, 17:11
Фото: Midjourney
Отказ от прививок может стать причиной роста заболеваемости коклюшем
Отказ от прививок может стать причиной роста заболеваемости коклюшем, заявил инфекционист Владимир Чуланов «Коммерсанту».

В России в несколько раз выросла заболеваемость коклюшем. Это инфекционное заболевание дыхательных путей, сопровождаемое сильным кашлем, интоксикацией и поражением слизистой дыхательных путей.

Врач рассказал, кому нужно сделать прививку от коронавируса в Ростове
Узнать подробнее

Эксперты выделили несколько основных причин роста заболеваемости. Одна из них — тенденция среди родителей отказываться от вакцинации. Из-за этого среди населения не вырабатывается коллективный иммунитет. Инфекционист Владимир Чуланов обратил внимание, что более 90% заболевших приходится на детей в возрасте до 17 лет. А потому важно пропагандировать среди родителей важность прививок.

Инфекционист Татьяна Когут связала рост заболеваемости с потоками выходцев из других стран. Они также зачастую не вакцинированы и могут способствовать распространению инфекции внутри России.

Напомним, о случаях заболеваемости коклюша уже рассказали в больницах Ростова.

Читайте также:
Из женщины в Ростовской области вырезали опухоль весом больше младенцаБатайчанка потратила миллион на нос после ринопластики у племянника депутатаВрач рассказал о появлении коклюша в Ростовской области
#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Здравоохранение в Ростовской области#Ростов#Коклюш
Подпишитесь
На Дону взрыв на заводе покалечил людей, а губернатора опять разозлили пробки на М-4
Сегодня, 15:23
Экс-начальника колонии в Ростовской области осудили за растрату в 9 млн рублей
Сегодня, 15:11
Ожоги и открытый перелом: что стало с работниками после взрыва на заводе в Шахтах
Сегодня, 14:08
«Долбили по гайке на кране с кислотой»: рабочие рассказали о взрыве в Шахтах
Сегодня, 12:54
Политолог Сухарь рассказал, почему возникают пожары в Ростовской области
Сегодня, 15:25
Красного «говорящего» коня решили поставить в центре Ростова
Сегодня, 15:59