Врач Чуланов объяснил, с чем связан рост заболеваемости коклюшем в Ростове

Эксперты выделили несколько основных причин роста заболеваемости. Одна из них — тенденция среди родителей отказываться от вакцинации. Из-за этого среди населения не вырабатывается коллективный иммунитет. Инфекционист Владимир Чуланов обратил внимание, что более 90% заболевших приходится на детей в возрасте до 17 лет. А потому важно пропагандировать среди родителей важность прививок.