Врач рассказал, чем можно заболеть после купания на Крещение в Ростове

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Медики ростовской поликлиники отмечают, что с большим уважением относятся к людям, которые соблюдают традиции.
Однако желающим окунуться в святую воду на Крещение доктора рекомендуют учитывать достижения медицинской науки. И не совершать опрометчивых шагов, которые могут привести к серьезным заболеваниям.
«Ростовчанам, страдающим хроническими, сердечно-сосудистыми, эндокринными и онкологическими недугами окунаться категорически не стоит», — говорит врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор разъясняет, что целебные свойства купания на Крещение заключаются в создании определенного шока для организма. Здоровый человек с ним легко справится. А ослабленному организму это ничего положительного не принесет. В лучшем случае, человек отделается испугом от погружения в холодную воду.
«За свою многолетнюю практику я лично наблюдал у пациентов после купания на Крещение тяжелое повреждение иммунной системы, ревматологические заболевания. А уж пациентов с бронхитом и пневмонией было очень много», — подчеркивает доктор.
Поэтому если человек никогда не практиковал купание на Крещение, но в этом году захотелось прикоснуться к традициям, врачи рекомендуют начать с малого — попросту умыть лицо и руки в святой воде.
Ранее, со ссылкой на слова медика, RostovGazeta сообщала, как правильно подготовиться к обряду купания на Крещение в Ростове.