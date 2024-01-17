Врач рассказал, чем можно заболеть после купания на Крещение в Ростове

Доктор разъясняет, что целебные свойства купания на Крещение заключаются в создании определенного шока для организма. Здоровый человек с ним легко справится. А ослабленному организму это ничего положительного не принесет. В лучшем случае, человек отделается испугом от погружения в холодную воду.