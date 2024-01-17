rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Врач рассказал, чем можно заболеть после купания на Крещение в Ростове

Врач рассказал, чем можно заболеть после купания на Крещение в Ростове

17 января 2024, 11:29
Фото: 1MI
Врач рассказал, чем можно заболеть после купания на Крещение в Ростове

Врач рассказал, чем можно заболеть после купания на Крещение в Ростове

Врач терапевт одной из ростовских поликлиник сообщил корреспонденту RostovGazeta о случаях заболеваемости дончан тяжелыми заболеваниями после обряда купания на Крещение.

Медики ростовской поликлиники отмечают, что с большим уважением относятся к людям, которые соблюдают традиции.

Однако желающим окунуться в святую воду на Крещение доктора рекомендуют учитывать достижения медицинской науки. И не совершать опрометчивых шагов, которые могут привести к серьезным заболеваниям.

«Ростовчанам, страдающим хроническими, сердечно-сосудистыми, эндокринными и онкологическими недугами окунаться категорически не стоит», — говорит врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.

Доктор разъясняет, что целебные свойства купания на Крещение заключаются в создании определенного шока для организма. Здоровый человек с ним легко справится. А ослабленному организму это ничего положительного не принесет. В лучшем случае, человек отделается испугом от погружения в холодную воду.

Стал известен точный прогноз погоды на Крещение в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«За свою многолетнюю практику я лично наблюдал у пациентов после купания на Крещение тяжелое повреждение иммунной системы, ревматологические заболевания. А уж пациентов с бронхитом и пневмонией было очень много», — подчеркивает доктор.

Поэтому если человек никогда не практиковал купание на Крещение, но в этом году захотелось прикоснуться к традициям, врачи рекомендуют начать с малого — попросту умыть лицо и руки в святой воде.

Ранее, со ссылкой на слова медика, RostovGazeta сообщала, как правильно подготовиться к обряду купания на Крещение в Ростове.

Медик рассказала, как подготовиться к обряду купания на Крещение в Ростове
Узнать подробнее
Читайте также:
Где в Ростове-на-Дону набрать святой воды на КрещениеВ Ростове подготовили 12 купелей на Крещение. Показываем на карте, где они находятсяДорожные ограничения введут в Ростове на Крещение
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Медицина#Крещение#Ростов#Заболевания#Традиции#Хронические недуги#Целебные свойства#Иммунная система
Подпишитесь
Стала известна возможная причина взрыва на заводе в Шахтах
Сегодня, 11:36
В Ростове ограничат въезд грузовикам и разработают для них зону движения
Сегодня, 11:25
Видео горящего в Шахтах завода появилось в Сети
Сегодня, 10:52
Губернатор назвал состояние 9 пострадавших при взрыве на заводе в Шахтах
Сегодня, 10:37
В Шахтах увеличилось число пострадавших в пожаре на полиэфирном заводе
Сегодня, 10:03
Сотрудник рассказал, как произошел взрыв на заводе в Шахтах
Сегодня, 10:02