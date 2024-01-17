Врач рассказал о появлении коклюша в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:54
По данным медиков, в России наблюдается рост заболевания коклюшем. Однако в ростовской поликлинике отмечают, что случаи коклюша у взрослых пациентов не выявлялись.
«Конечно же, не привитые люди болеют коклюшем. Но для взрослых эта болезнь не опасна», — констатирует врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Заражение коклюшем у взрослых доктора связывают с переохлаждением. В холодный период ослабленный организм не в силах справляться с бактерией. Но у многих, по словам медиков, заболевание может протекать в скрытой форме.
«Симптомы коклюша похожи на обычное ОРЗ. Повышается температура до 38 градусов. Появляется слабость, недомогание и головная боль. Но главное — это сильный надсадный кашель», — делится информацией терапевт.
Однако врачи заостряют внимание на очень неприятную особенность коклюша. Эта болезнь высоко контагиозна — кашляющий человек может заразить многих вокруг себя. Поэтому в случае подозрения на коклюш, ростовские доктора рекомендуют человеку носить маску.
«На первом году жизни у нас прививают от коклюша. Но не привитые детишки могут им заразиться. У них нередко болезнь протекает тяжело. Как любое бактериальное заболевание, коклюш длится долго. У малышей болезнь может сопровождаться осложнениями, которые необходимо предотвращать. Поэтому я категорически не рекомендую родителям ждать, когда ребенок сам поправится, а сразу обращаться к врачу. В Ростове для этого существует прекрасная неотложная помощь», — резюмирует терапевт.
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