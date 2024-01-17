Врач рассказал о появлении коклюша в Ростовской области

«На первом году жизни у нас прививают от коклюша. Но не привитые детишки могут им заразиться. У них нередко болезнь протекает тяжело. Как любое бактериальное заболевание, коклюш длится долго. У малышей болезнь может сопровождаться осложнениями, которые необходимо предотвращать. Поэтому я категорически не рекомендую родителям ждать, когда ребенок сам поправится, а сразу обращаться к врачу. В Ростове для этого существует прекрасная неотложная помощь», — резюмирует терапевт.