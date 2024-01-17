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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

В Азове уволили осужденного за махинации главу администрации Владимира Ращупкина

«Всем семьям благополучия!»: в Азове уволили осужденного главу администрации

17 января 2024, 15:36
Фото: vk.com/glavaazova

В Азове уволили осужденного за махинации главу администрации Владимира Ращупкина

В Азове снят с поста глава местной администрации Владимир Ращупкин, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На сегодняшнем заседании городской думы Азова рассмотрели заявление местного главы администрации Владимира Ращупкина. Он просил сложить с него полномочия. Дума просьбу чиновника удовлетворила.

На днях суд оставил без изменений приговор, вынесенный Ращупкину за превышение должностных полномочий и махинации с землей. Ращупкина приговорили к 3,5 годам заключения условно и вынесли запрет на работу в органах власти на два года.

Покинуть пост чиновник обязывался, так как того требует законодательство.

На Дону суд оставил без изменений приговор главы администрации Азова
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В прощальном посте, адресованном горожанам, факт судебных разбирательств он упоминать не стал. Однако поблагодарил коллег и местных жителей за работу и сотрудничество, перечислил свои успехи за восемь лет службы и пожелал удачи коллегам.

«Всем азовским семьям благополучия!» — заключил Ращупкин.

Напомним, ущерб от действий Ращупкина оценили в без малого 174 миллиона рублей. Разбирательства тянулись с 2022 года. Чиновник виновным себя не считал и до последнего отказывался покидать пост.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ращупкин Владимир Валерьевич#Азов#Уголовное дело
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