«Всем семьям благополучия!»: в Азове уволили осужденного главу администрации

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
На сегодняшнем заседании городской думы Азова рассмотрели заявление местного главы администрации Владимира Ращупкина. Он просил сложить с него полномочия. Дума просьбу чиновника удовлетворила.
На днях суд оставил без изменений приговор, вынесенный Ращупкину за превышение должностных полномочий и махинации с землей. Ращупкина приговорили к 3,5 годам заключения условно и вынесли запрет на работу в органах власти на два года.
Покинуть пост чиновник обязывался, так как того требует законодательство.
В прощальном посте, адресованном горожанам, факт судебных разбирательств он упоминать не стал. Однако поблагодарил коллег и местных жителей за работу и сотрудничество, перечислил свои успехи за восемь лет службы и пожелал удачи коллегам.
«Всем азовским семьям благополучия!» — заключил Ращупкин.
Напомним, ущерб от действий Ращупкина оценили в без малого 174 миллиона рублей. Разбирательства тянулись с 2022 года. Чиновник виновным себя не считал и до последнего отказывался покидать пост.