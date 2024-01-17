Житель Екатеринбурга погиб при попытке откопать машину из сугроба

По информации свидетелей, мужчина застрял в снегу после того, как выехал с парковки. Из-за нервозности он приступил к откапыванию своего автомобиля с помощью лопаты. Однако, возможно, его сердце не выдержало и он скончался на месте перед передним бампером машины. Когда прибыла скорая помощь, мужчина уже лежал в снегу, а лопата была рядом. Свидетели происшествия пытались оказать первую помощь пострадавшему, выполняя реанимацию сердца. К сожалению, медикам пришлось только констатировать смерть мужчины. Неудачная попытка спасения продолжалась около двух часов, а на момент случившегося ему было 63 года, пишет ИА RuNews24.ru.