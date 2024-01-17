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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Житель Екатеринбурга погиб при попытке откопать машину из сугроба

17 января 2024, 10:22
В городе Екатеринбурге произошло несчастное случай. Житель этого города умер, когда пытался выкопать свою машину из снежного заноса во дворе своего дома.

По информации свидетелей, мужчина застрял в снегу после того, как выехал с парковки. Из-за нервозности он приступил к откапыванию своего автомобиля с помощью лопаты. Однако, возможно, его сердце не выдержало и он скончался на месте перед передним бампером машины. Когда прибыла скорая помощь, мужчина уже лежал в снегу, а лопата была рядом. Свидетели происшествия пытались оказать первую помощь пострадавшему, выполняя реанимацию сердца. К сожалению, медикам пришлось только констатировать смерть мужчины. Неудачная попытка спасения продолжалась около двух часов, а на момент случившегося ему было 63 года, пишет ИА RuNews24.ru.

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