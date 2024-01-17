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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

Жители Ростовской области смогут увидеть кометы и звездопады в 2024 году

Жители Ростовской области смогут увидеть кометы и звездопады в 2024 году

17 января 2024, 05:39
Фото: 1MI
Жители Ростовской области в этом году получат возможность увидеть сразу несколько астрономических явлений, рассказал астроном Николай Демин.

Он сообщил Donday, что это яркие звездопады, кометы, лунное затмение и противостояние планет. Так, с 19 апреля по 28 мая можно будет наблюдать за мощным метеорным потоком — эта-Аквариды.

Кроме того, с 17 июля до 24 августа получится наблюдать за потоком Персеиды. А из четырех затмений можно будет увидеть только одно, которое будет 18 сентября.

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По словам эксперта, наилучшая видимость Юпитера будет 7 декабря. А семь комет окажутся достаточно близко к Земле, чтобы их можно было увидеть.

Ранее ростовский астроном Демин рассказал, какие звездопады исчезнут в XXI веке. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Космос#Астроном#Кометы
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