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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Автобус с 40 пассажирами протаранил иномарку в Ростове-на-Дону

В салоне было 40 пассажиров: автобус в Ростове попал в жесткую аварию

18 января 2024, 11:20
Фото: 1MI
Автобус с 40 пассажирами протаранил иномарку в Ростове-на-Дону

Автобус с 40 пассажирами протаранил иномарку в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошла авария с участием автобуса, в котором находились 40 пассажиров, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось утром в четверг, 18 января, на улице Советской. Водитель Hyundai Solaris не пропустил автобус, что и привело к дальнейшему столкновению.

«Всего в салоне находились 40 человек, из них никто не пострадал. Но у транспорта теперь механические повреждения», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в Волгодонске женщина попала в больницу после жесткого ДТП на перекрестке. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого один погиб и четверо пострадали из-за водителя-лихача в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Автобус#Пассажиры#Полиция#Авария#Столкновение#УГИБДД#Повреждения#Hyundai Solaris#Происшествия
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