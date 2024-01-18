В салоне было 40 пассажиров: автобус в Ростове попал в жесткую аварию

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Происшествие случилось утром в четверг, 18 января, на улице Советской. Водитель Hyundai Solaris не пропустил автобус, что и привело к дальнейшему столкновению.
«Всего в салоне находились 40 человек, из них никто не пострадал. Но у транспорта теперь механические повреждения», — уточнили в управлении.
Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее в Волгодонске женщина попала в больницу после жесткого ДТП на перекрестке. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого один погиб и четверо пострадали из-за водителя-лихача в Ростовской области.