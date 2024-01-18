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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Больше 10 ветклиник Ростовской области участвуют в дне льготной стерилизации животных

Больше 10 ветклиник Ростовской области участвуют в дне льготной стерилизации животных

18 января 2024, 17:03
Фото: Midjourney
Больше 10 ветклиник Ростовской области участвуют в дне льготной стерилизации животных

В Ростовской области проведут день льготной стерилизации животных

В Ростовской области пройдет акция по льготной стерилизации животных-компаньонов, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти объявили, что в Ростовской области продолжается ветеринарная акция по льготной стерилизации питомцев-компаньонов. Акция пройдет в государственных ветклиниках 18, 25 и 31 января. Всего в днях льготной стерилизации животных собираются участвовать 14 ветклиник, они находятся в Новочеркасске, Вешенской, Волгодонске, Морозовске, Ростове-на-Дону, Сальске, Таганроге, Шахтах и других крупных населенных пунктах Ростовской области.

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По словам начальника управления ветеринарии Ростовской области Александра Кругликова, с помощью этой операции владельцы животных способны продлить своим любимцам жизнь и сохранить здоровье, поскольку стерилизация является профилактикой хронических заболеваний внутренних органов питомцев. Кроме того, стерилизация сокращает количество бездомных животных на улицах.

Для участия в акции дончанам необходимо предварительно записаться на прием в ветклинику и проконсультироваться с ветеринаром.

Адреса и контакты ветеринарных клиник, а также расписание дней действия акции можно изучить ниже.

Клиники, которые проводят льготную стерилизацию 25 январяКлиники, которые проводят льготную стерилизацию 25 января
Клиники, которые проводят льготную стерилизацию 18 и 31 январяКлиники, которые проводят льготную стерилизацию 18 и 31 января
Клиники, которые проводят льготную стерилизацию 25 января
Фото: donland.ru

В Ростове планируют потратить на отлов бездомных животных и сбор трупов около 400 миллионов рублей.

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