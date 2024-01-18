Больше 10 ветклиник Ростовской области участвуют в дне льготной стерилизации животных

Власти объявили, что в Ростовской области продолжается ветеринарная акция по льготной стерилизации питомцев-компаньонов. Акция пройдет в государственных ветклиниках 18, 25 и 31 января. Всего в днях льготной стерилизации животных собираются участвовать 14 ветклиник, они находятся в Новочеркасске, Вешенской, Волгодонске, Морозовске, Ростове-на-Дону, Сальске, Таганроге, Шахтах и других крупных населенных пунктах Ростовской области.