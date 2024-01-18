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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

«Чем он думал?»: водитель катался по заледеневшему Дону и утопил машину

«Чем он думал?»: водитель катался по заледеневшему Дону и утопил машину

18 января 2024, 09:05
Фото: ТГ канал rostovnews61
«Чем он думал?»: водитель катался по заледеневшему Дону и утопил машину

Водитель катался по заледеневшему Дону и утопил машину

В Ростовской области водитель утопил легковой автомобиль, решив прокатиться по обледеневшей поверхности реки, сообщили очевидцы в соцсетях.

В регионе вдарили морозы, из-за чего река Дон покрылась ледяной коркой. Один отважный водитель решил либо провести эксперимент и проверить прочность льда, либо захотел острых ощущений.

Он сел за руль своего отечественного автомобиля и стал рассекать по затвердевшей поверхности в станице Раздорской. Но вместо радостных эмоций водитель столкнулся с суровой реальностью, так как его «вездеход» стал уходить под воду.

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«Водителю легковушки удалось спастись, а вот с „десяткой“, скорее всего, придется попрощаться. Обычно утопленные машины не получается восстановить», — заявил очевидец.

Пользователи в комментариях написали, что это сумасшествие.

«Люди проваливаются, а тут машина, чем водитель думал?», — заявили ростовчане.

Ранее в регионе осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Водитель#Дон#Утопление#Происшествия#Морозы
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