«Чем он думал?»: водитель катался по заледеневшему Дону и утопил машину

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В регионе вдарили морозы, из-за чего река Дон покрылась ледяной коркой. Один отважный водитель решил либо провести эксперимент и проверить прочность льда, либо захотел острых ощущений.
Он сел за руль своего отечественного автомобиля и стал рассекать по затвердевшей поверхности в станице Раздорской. Но вместо радостных эмоций водитель столкнулся с суровой реальностью, так как его «вездеход» стал уходить под воду.
«Водителю легковушки удалось спастись, а вот с „десяткой“, скорее всего, придется попрощаться. Обычно утопленные машины не получается восстановить», — заявил очевидец.
Пользователи в комментариях написали, что это сумасшествие.
«Люди проваливаются, а тут машина, чем водитель думал?», — заявили ростовчане.
Ранее в регионе осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира.