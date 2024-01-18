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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Чемпионат по метанию елок организуют в Ростове

Чемпионат по метанию елок организуют в Ростове 21 января

18 января 2024, 11:22
Фото: 1MI
Чемпионат по метанию елок организуют в Ростове
В Ростове горожанам предложили принять участие в чемпионате по метанию новогодних елей, сообщил один из регоператоров.

В воскресенье, 21 января, в Ростове пройдет чемпионат по метанию ёлок. Мероприятие имеет экологическую направленность. Жители Ростова собирают хвойные на переработку и соревнуются в дальности метания елок за экологические призы.

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В этот раз чемпионат пройдет в сквере на улице Вересаева, 101/1. Уточняется, что принять участие в состоянии могут и взрослые, и дети. Организаторы обещают предоставить участникам «снаряды».

Рекордом прошлых лет чемпионата стало метание елки на 7 метров 78 сантиметров.

Ранее стали известны адреса площадок по приему елей после Нового года в Ростове.

Также RostovGazeta рассказала, чем Новый год вредит экологии Ростова.

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