Чемпионат по метанию елок организуют в Ростове 21 января

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В воскресенье, 21 января, в Ростове пройдет чемпионат по метанию ёлок. Мероприятие имеет экологическую направленность. Жители Ростова собирают хвойные на переработку и соревнуются в дальности метания елок за экологические призы.
В этот раз чемпионат пройдет в сквере на улице Вересаева, 101/1. Уточняется, что принять участие в состоянии могут и взрослые, и дети. Организаторы обещают предоставить участникам «снаряды».
Рекордом прошлых лет чемпионата стало метание елки на 7 метров 78 сантиметров.
Ранее стали известны адреса площадок по приему елей после Нового года в Ростове.
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