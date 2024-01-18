Движение перекроют на нескольких улицах Ростова с 3 февраля

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
С 3 числа перекроют проезд по улице Зоологическая от Футбольной до Зоологической, №3. Также это затронет Футбольную от Курской до Саратовской.
Водителям стоит учитывать, что они не смогут проехать по Липецкой от Полянской до Футбольной, а также в части улиц Воронежской и Локомотивная. Все ограничения планируется снять 15 июня.
В это время пройдут работы по строительству канализационного коллектора.
Ранее стало известно, что Ростове ограничат въезд грузовикам и разработают для них зону движения. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого губернатор Голубев назвал причины пробок и ЧС на М-4 «Дон» в Ростовской области.