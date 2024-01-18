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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

Движение перекроют на нескольких улицах Ростова с 3 февраля

Движение перекроют на нескольких улицах Ростова с 3 февраля

18 января 2024, 13:59
Фото: donland.ru
Движение перекроют на нескольких улицах Ростова с 3 февраля
В Ростове-на-Дону в начале февраля введут ограничения движения на нескольких улицах, сообщили в городской администрации.

С 3 числа перекроют проезд по улице Зоологическая от Футбольной до Зоологической, №3. Также это затронет Футбольную от Курской до Саратовской.

Водителям стоит учитывать, что они не смогут проехать по Липецкой от Полянской до Футбольной, а также в части улиц Воронежской и Локомотивная. Все ограничения планируется снять 15 июня.

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В это время пройдут работы по строительству канализационного коллектора.

Ранее стало известно, что Ростове ограничат въезд грузовикам и разработают для них зону движения. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого губернатор Голубев назвал причины пробок и ЧС на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Строительство#Ограничения#Движение#Улицы
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