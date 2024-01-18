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Published Сегодня, 14:50

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Updated Сегодня, 14:52

Движение перекроют в части Ростова-на-Дону на Крещение

Движение перекроют в части Ростова-на-Дону на Крещение

18 января 2024, 14:50
Фото: 1MI
Движение перекроют в части Ростова-на-Дону на Крещение
В Ростове-на-Дону вечером в четверг, 18 января, ограничат движение в части города из-за Крещения, сообщили в городской администрации.

В ночь с 18 на 19 января жители Ростова-на-Дону будут праздновать Крещение Господне. В честь этого события проведут мероприятия, которые начнутся в 21.00 мск и продлятся до 06.00.

На это время введут ограничения для водителей. Нельзя будет проехать по Привокзальной и Амбулаторной улицам от Портовой до Деревянко, а также в части переулка Деревянко.

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Ограничения коснутся бульвара Комарова от перекрестка с Космонавтов до Баграмяна, а также самой улицы Баграмяна от Южной до Комарова. Поэтому водителям во время составления маршрутов нужно будет это учитывать.

Ранее стало известно, что движение перекроют на нескольких улицах донской столицы с 3 февраля.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничения#Мероприятия#Крещение#Водители#Городская администрация#Бульвар Комарова#Маршруты#Празднование
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