Движение перекроют в части Ростова-на-Дону на Крещение

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В ночь с 18 на 19 января жители Ростова-на-Дону будут праздновать Крещение Господне. В честь этого события проведут мероприятия, которые начнутся в 21.00 мск и продлятся до 06.00.
На это время введут ограничения для водителей. Нельзя будет проехать по Привокзальной и Амбулаторной улицам от Портовой до Деревянко, а также в части переулка Деревянко.
Ограничения коснутся бульвара Комарова от перекрестка с Космонавтов до Баграмяна, а также самой улицы Баграмяна от Южной до Комарова. Поэтому водителям во время составления маршрутов нужно будет это учитывать.
Ранее стало известно, что движение перекроют на нескольких улицах донской столицы с 3 февраля.