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Published Сегодня, 15:24

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Updated Сегодня, 15:31

Экс-зампреда Ростовского облсуда Юрову собираются выдать следствию

Экс-зампреда Ростовского облсуда Юрову собираются выдать следствию

18 января 2024, 15:24
Фото: Midjourney
Экс-зампреда Ростовского облсуда Юрову собираются выдать следствию
Апелляционная коллегия Верховного суда России подтвердила законность выдачи следствию бывшего зампреда Ростовского областного суда, об этом сообщили СМИ.

Напомним, весной 2023 года в Ростовской области прошли обыски в домах донских судей, в том числе председателя Ростовского облсуда и ее заместителя. Так, в доме бывшего зампреда областного суда обнаружили люксовую одежду и 200 миллионов рублей наличными. Обыски прошли из-за подозрений судей во взяточничестве, обеих женщин арестовали, а уже летом Татьяну Юрову отправили в СИЗО.

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Во вторник, 16 января, по данным портала Pravo.ru, Апелляционная коллегия ВС РФ подтвердила решение о законности выдачи следствию бывшего зампреда Ростовского облсуда Татьяны Юровой. Женщину обвиняют в посредничестве во взятках, а также получении взяток в особо крупном размере, уже больше полугода судья находится в одном из московских СИЗО.

Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

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