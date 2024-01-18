Экс-зампреда Ростовского облсуда Юрову собираются выдать следствию

Напомним, весной 2023 года в Ростовской области прошли обыски в домах донских судей, в том числе председателя Ростовского облсуда и ее заместителя. Так, в доме бывшего зампреда областного суда обнаружили люксовую одежду и 200 миллионов рублей наличными. Обыски прошли из-за подозрений судей во взяточничестве, обеих женщин арестовали, а уже летом Татьяну Юрову отправили в СИЗО.