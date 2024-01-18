Экс-зампреда Ростовского облсуда Юрову собираются выдать следствию

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Напомним, весной 2023 года в Ростовской области прошли обыски в домах донских судей, в том числе председателя Ростовского облсуда и ее заместителя. Так, в доме бывшего зампреда областного суда обнаружили люксовую одежду и 200 миллионов рублей наличными. Обыски прошли из-за подозрений судей во взяточничестве, обеих женщин арестовали, а уже летом Татьяну Юрову отправили в СИЗО.
Во вторник, 16 января, по данным портала Pravo.ru, Апелляционная коллегия ВС РФ подтвердила решение о законности выдачи следствию бывшего зампреда Ростовского облсуда Татьяны Юровой. Женщину обвиняют в посредничестве во взятках, а также получении взяток в особо крупном размере, уже больше полугода судья находится в одном из московских СИЗО.
Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.