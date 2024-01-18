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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Эксперт назвал настоящую причину «тайваньской проблемы»

18 января 2024, 11:45
Согласно заявлению представителя канцелярии Госсовета Китайской Народной Республики по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, Пекин в 2024 году продолжит процесс мирного объединения с Тайванем.

Чэнь Биньхуа подчеркнул, что правительство Китая будет придерживаться политики «одна страна — две системы» и «Консенсуса 1992 года». Также Китай будет настаивать на невозможности независимости Тайваня и будет способствовать развитию мирных отношений в проливе Тайвань.

Востоковед Юрий Тавровский в интервью RuNеws24.ru отметил, что проблема Тайваня раздута Соединенными Штатами с целью ослабления Китая.

На Тайване уже состоялись выборы, и 60% избирателей проголосовали против партии, которая выступает за отделение от Китая. Китай стремится к мирному объединению, предпочитая постепенное включение Тайваня в национальные дела перед принятием военного решения, к которому США подталкивают. С начала 2018 года Америка раздувает проблему с Тайванем для ослабления Китая, аналогично тому, как создавалась украинская проблема для ослабления России. Зарубежные СМИ и некоторые отечественные следуют им. Они читают утром 'Нью-Йорк Таймс' и другие западные издания, и повторяют то, что они пишут. На самом деле все не так или даже совсем не так, резюмировал эксперт.

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