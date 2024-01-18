Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Чэнь Биньхуа подчеркнул, что правительство Китая будет придерживаться политики «одна страна — две системы» и «Консенсуса 1992 года». Также Китай будет настаивать на невозможности независимости Тайваня и будет способствовать развитию мирных отношений в проливе Тайвань.
Востоковед Юрий Тавровский в интервью RuNеws24.ru отметил, что проблема Тайваня раздута Соединенными Штатами с целью ослабления Китая.
На Тайване уже состоялись выборы, и 60% избирателей проголосовали против партии, которая выступает за отделение от Китая. Китай стремится к мирному объединению, предпочитая постепенное включение Тайваня в национальные дела перед принятием военного решения, к которому США подталкивают. С начала 2018 года Америка раздувает проблему с Тайванем для ослабления Китая, аналогично тому, как создавалась украинская проблема для ослабления России. Зарубежные СМИ и некоторые отечественные следуют им. Они читают утром 'Нью-Йорк Таймс' и другие западные издания, и повторяют то, что они пишут. На самом деле все не так или даже совсем не так, резюмировал эксперт.